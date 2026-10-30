رسالة غامضة من والد لامين يامال.. «احتاج إلى المساعدة»

أثار منير نصراوي، والد لامين يامال نجم برشلونة، جدلاً واسعاً بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه على «إنستغرام»، أعلن فيها حاجته إلى المساعدة، من دون أن يكشف عن طبيعة المساعدة التي يبحث عنها أو الظروف التي دفعته إلى توجيه الرسالة، ما فتح الباب أمام تفسيرات وتساؤلات متعددة، في ظل الأنباء المتداولة باستمرار عن اضطراب علاقته بابنه وخلاف كبير حدث بينهما مؤخراً بسبب «مشروع تجاري» لم يحقق النجاح.

وكتب منير نصراوي في رسالته: «صباح الخير على جميع أفراد عائلة برشلونة، أحتاج إلى المساعدة بصفتي شخصاً وإنساناً»، وأثارت كلماته اهتماماً كبيراً، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة من ظهوره إلى جانب ابنه في حفل الكرة الذهبية، في مشهد أعادهما سوياً أمام وسائل الإعلام بعد فترة من الغياب عن الظهور المشترك.

وزادت علامات الاستفهام حول مغزى الرسالة بعد أن نشر والد نجم برشلونة صورة تجمعه بخوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، الأمر الذي دفع متابعين إلى التساؤل حول هدف رسالته وهل كانت موجهة إلى إدارة برشلونة أو ترتبط بأمور شخصية، خاصة أنه لم يقدم أي توضيحات إضافية بشأن طلب المساعدة.

وتباينت ردود الفعل حول الرسالة، بين من اعتبرها نداءً شخصياً لا يرتبط بالضرورة بعلاقته بابنه، ومن ربطها مجدداً بالأنباء التي تتحدث عن وجود خلافات بين الطرفين، خصوصاً أن ظهورهما معاً في حفل الكرة الذهبية أعاد الأمل بعودة العلاقة إلى طبيعتها.

ولم يصدر توضيح من والد نجم برشلونة بشأن طبيعة المساعدة التي يقصدها، كما لم يكشف عن وجود صلة بين رسالته والعلاقة العائلية، لتبقى عبارته الغامضة محل تساؤل، وسط لكشف المقصود عنها والمستهدف بها لاحقاً.