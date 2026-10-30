من 110 إلى 220 مليون دولار.. قفزة في جوائز كأس العالم للسيدات

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمضاعفة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات 2027، المقررة إقامتها في البرازيل، من 110 ملايين دولار في النسخة الماضية إلى 220 مليون دولار على الأقل، في زيادة تستهدف تعزيز العوائد المالية للمنتخبات واللاعبات، لكنها تبقي الفارق كبيرًا مقارنة بجوائز مونديال الرجال 2026.

وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك»، الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات المالية، أن المقترح يتضمن أيضًا مضاعفة الحد الأدنى للمكافأة المضمونة لكل لاعبة مشاركة في البطولة، من 30 ألف دولار في مونديال 2023 إلى 60 ألف دولار في نسخة 2027.

وسجلت كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا وتوجت إسبانيا بلقبها، مخصصات مالية قياسية بلغت 150 مليون دولار، توزعت بين 110 ملايين دولار للجوائز و40 مليون دولار لدعم استعدادات المنتخبات وبرنامج مزايا الأندية، وشهدت البطولة للمرة الأولى تخصيص مبالغ تصل مباشرة إلى اللاعبات بدلًا من تحويل جميع المستحقات إلى الاتحادات الوطنية.

ورغم الزيادة المقترحة، لا تزال جوائز مونديال السيدات بعيدة عن المساواة مع الرجال، بعدما خصص «فيفا» 655 مليون دولار مكافآت مرتبطة بالنتائج للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، ضمن حزمة مالية إجمالية بلغت 871 مليون دولار.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد أعلن، خلال اجتماعات الاتحاد الدولي في كيغالي عاصمة رواندا في مارس 2023، تطلعه إلى تحقيق المساواة في الجوائز المالية بين بطولتي الرجال والسيدات بحلول عام 2027، وهو هدف لن يتحقق وفق الأرقام المطروحة حاليًا.

وينتظر مقترح مضاعفة الجوائز موافقة مجلس «فيفا» خلال اجتماعه المقرر في زيورخ بسويسرا في ديسمبر المقبل، بينما سبق للمجلس اعتماد المبادئ العامة لزيادة الدعم المالي للاعبات والاتحادات الوطنية والأندية قبل البطولة، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027، بمشاركة 32 منتخبًا.

وتشمل الخطة تخصيص 2.5 مليون دولار لكل اتحاد وطني مشارك في البطولة لتمويل الاستعدادات، بزيادة قدرها 160% مقارنة بمونديال 2023، وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال 2026، على أن تصرف المبالغ قبل نهاية ديسمبر 2026.

وتتضمن المقترحات أيضًا زيادة المدفوعات المخصصة لبرنامج مزايا الأندية، الذي بدأ تطبيقه في مونديال السيدات 2019 وتوسع في نسخة 2023، إلى جانب تقديم دعم مالي للمرة الأولى إلى اتحادات وطنية لا تتأهل للبطولة، إذ يُنتظر استفادة 148 اتحادًا إضافيًا إلى جانب الاتحادات الـ32 المشاركة.

ويسعى «فيفا» كذلك إلى توفير مستوى من خدمات السفر والإقامة للاعبات مماثل لما حصل عليه لاعبو مونديال الرجال 2026، بما يشمل السفر على درجة رجال الأعمال أو عبر رحلات طيران مستأجرة، وتخصيص مقرات إقامة للمنتخبات في البرازيل تضم غرفًا فردية للاعبات.

وأجرى الاتحاد الدولي مشاورات مع اللاعبات والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، قبل التواصل مع الأطراف الأخرى المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإطار المالي وتقديمه إلى مجلس «فيفا» لاعتماده في ديسمبر.