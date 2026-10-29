تغييرات في الدفاع والوسط والهجوم.. خطة فليك لاستعادة انتـصارات برشلونة

يستعد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، لإجراء تغييرات في خطوط الدفاع والوسط والهجوم، بهدف استعادة انتصارات الفريق بعد خسارتيه أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، من خلال إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للبدلاء خلال مواجهة ألافيس، السبت 31 أكتوبر، على ملعب كامب نو.

ويسعى فليك إلى استعادة توازن برشلونة، الذي يحتفظ بصدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، بينما يحتل المركز الثامن في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، قبل سلسلة مواجهات تشمل أستون فيلا وأتلتيكو مدريد وفياريال.

يدرس المدرب الألماني إجراء تعديلات أمام ألافيس، صاحب المركز السابع، الذي لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه في أربع مباريات، بعدما تعادل مرتين وخسر مثلهما، وذلك لتخفيف الضغط البدني عن لاعبيه قبل المواجهات المقبلة.

ويترقب برشلونة عودة جول كوندي إلى التدريبات الجماعية، بينما يواصل إريك غارسيا برنامجه التأهيلي، ويغيب تشافي إسبارت لفترة طويلة بسبب إصابته في الكلاسيكو، كما يدرس فليك إراحة باو كوبارسي وإعادة توزيع دقائق المشاركة بين جيرارد مارتين وجواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي.

ويفكر فليك في منح مارك بيرنال وفرينكي دي يونغ فرصة أكبر في وسط الملعب، بعدما ظهرت علامات الإجهاد على بيدري وفيرمين لوبيز أمام ريال مدريد، إلى جانب إمكانية عودة جافي إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن الكلاسيكو.

وتشمل التغييرات الهجومية المحتملة الدفع بكريم أديمي بدلًا من أنتوني جوردون، الذي شارك في مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد، مع إمكانية الاعتماد على غابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

ويأمل فليك في الاستفادة من جميع عناصر الفريق للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية، بعدما أكد خلال الصيف امتلاكه أكثر قائمة متوازنة منذ توليه تدريب برشلونة، في محاولة لتجنب المزيد من التعثرات أمام المنافسين الكبار.