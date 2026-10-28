بعد أقل من 48 ساعة على تتويج كين.. 7 مرشحين للكرة الذهبية 2027

كشف سبعة صحفيين من موقع «ذا أتلتيك» عن توقعاتهم للفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2027، بعد أقل من 48 ساعة على تتويج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بالجائزة لعام 2026.

ونشر الموقع، تقريرًا قدم فيه كل صحفي مرشحه والأسباب التي قد تقوده للتتويج، مؤكدًا أن الاختيارات توقعات فقط ترفيهية.

واختار دانيال تايلور الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، محذرًا من احتمال تحوله إلى أحد أعظم اللاعبين الذين لم يفوزوا بالجائزة، بعدما حل ثانيًا في 2026 وثالثًا في 2023 ورابعًا في 2018، إلى جانب احتلاله المركز السادس ثلاث مرات والسابع مرتين والتاسع مرة واحدة، منذ ترشيحه الأول بعمر 18 عامًا، ويرى أن فوزه يتطلب ألقابًا كبرى مع ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، أبرزها دوري أبطال أوروبا أو انتزاع الليغا من برشلونة.

ورشح جاك لانغ البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان، مشيدًا بقدرته على التحكم في وسط الملعب، رغم تألق زميليه جواو نيفيز وفابيان رويز، الذي ساهم في تتويج باريس بدوري الأبطال وإسبانيا بكأس العالم، لكنه احتل المركز العاشر في تصويت 2026.

واختار فيليبي كارديناس الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بعدما ساهم في حصول إنجلترا على المركز الثالث بمونديال 2026، معتبرًا أن اللاعب البالغ 23 عامًا يمتلك فرصًا كبيرة للتتويج، بعدما نافس على الجائزة عام 2024.

وفاجأ إدواردو تانسلي المتابعين بترشيح البرازيلي غابرييل ماغالهايس، مدافع أرسنال، بشرط احتفاظ فريقه بالبريميرليغ والفوز بدوري الأبطال، بعد خسارة نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وقد يصبح غابرييل أول مدافع يفوز بالجائزة منذ الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006.

ورشح جاك بيت بروك هاري كين للاحتفاظ بالجائزة، مستندًا إلى أرقامه التهديفية وصناعته للأهداف، وإمكانية فوزه بالبوندسليغا للمرة الثالثة تواليًا ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، كما قد تعزز فرصه بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي بلغت إنجلترا دور الثمانية فيها، والوصول إلى 100 هدف دولي، بعدما سجل 91 هدفًا.

واختار سيباستيان ستافورد بلور الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب أرسنال، في حال تتويج فريقه بثنائية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، معتبرًا أن دوره في وسط الملعب قد يمنحه الأفضلية على زملائه كاي هافيرتز ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا، رغم صعوبة فوز لاعبي الوسط الدفاعي بالجائزة.

ورشح نيك ميلر الفرنسي مايكل أوليسيه، لاعب بايرن ميونخ، للفوز بالكرة الذهبية 2027، مشيدًا بمهاراته الفردية ومستواه مع الفريق الألماني، الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، معتبرًا أن تتويج بايرن بالبطولة قد يعزز فرص اللاعب في حصد الجائزة، خاصة في ظل غياب كأس العالم واليورو عن صيف 2027.