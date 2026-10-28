ريال مدريد يعتذر رسميًا للشعب الصيني

قدم نادي ريال مدريد الإسباني اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني، بسبب التصريحات التي أدلى بها مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بشأن صورة ساخرة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، بعدما أثارت غضبًا وامتدت تداعياتها إلى إنهاء شراكات تجارية مع اللاعب وتعليق بث مباريات الدوري الإسباني في الصين.

وأكد النادي الملكي، في بيان، أسفه لأي استياء تسببت به تصريحات مبابي، مشددًا على احترامه العميق للصين وتاريخها وثقافتها وشعبها، إلى جانب ملايين المشجعين الصينيين الذين يدعمون الفريق.

وأوضح ريال مدريد أنه ينضم إلى الاعتذار العلني الذي قدمه مبابي، والذي أعرب فيه اللاعب عن ندمه على تصريحاته، مؤكدًا تمسكه بقيم الاحترام والتعايش والتفاهم بين الثقافات، ورغبته في مواصلة تعزيز علاقاته مع الصين وشعبها.

وجاء الاعتذار بعدما أعلنت ثلاث شركات صينية تعمل في مجالات المشروبات والألبان والأجبان إنهاء تعاونها التجاري مع مبابي، فيما بدأت منصة «ريد نوت» مراجعة المحتوى الترويجي المرتبط به، رغم انتهاء عقدها معه في ديسمبر 2024.

كما أشارت تقارير صينية إلى تعليق التلفزيون الرسمي «CCTV» بث مباريات الدوري الإسباني، ما دفع رابطة الليغا إلى تقديم اعتذار والعمل مع شركائها الصينيين لمعالجة الأزمة.

وبدأت الواقعة عقب تداول مقطع من البرنامج الفرنسي «The Bridge»، تحدث فيه مبابي عن صورة مركبة لوجهه على صورة شخصية وصفها بأنها «ديكتاتور صيني»، دون ذكر ماو تسي تونغ بالاسم.

واعتذر اللاعب لاحقًا، مؤكدًا أن تعليقاته لم تكن موفقة ولم يقصد بها الإساءة إلى الشعب الصيني.