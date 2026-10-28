الصين ترد رسميًا على اعتذار مبابي بعد أزمة ماو تسي تونغ

ردت الصين رسميًا على الاعتذار الذي قدمه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بشأن تصريحاته المثيرة للغضب حول صورة ساخرة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، مؤكدة أنها تأخذ اعتذار اللاعب «على محمل الجد»، بعد الأزمة التي أثارت ردود فعل واسعة في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد الأربعاء، أن بكين تتعامل بجدية مع اعتذار النجم الفرنسي، قائلًا: «نأخذ على محمل الجد الاعتذار الذي قدمه الشخص المعني».

وكان مبابي قد أصدر اعتذارًا رسميًا الثلاثاء، أقر فيه بأن تعليقه على الصورة الساخرة لم يكن موفقًا، وأنه تسبب في جرح مشاعر الكثيرين داخل الصين والجاليات الصينية حول العالم، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة، وأنه يكن احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه.

وبدأت الأزمة عقب تداول مقطع فيديو تحدث فيه مبابي عن صورة مركبة لوجهه على صورة شخصية وصفها بأنها «ديكتاتور صيني»، دون أن يذكر ماو تسي تونغ بالاسم، ما أثار انتقادات وأدى إلى إعلان شركات صينية إنهاء تعاونها التجاري مع اللاعب.

وامتدت تداعيات الواقعة إلى وقف بث مباريات الدوري الإسباني عبر التلفزيون الصيني الرسمي، فيما قدمت رابطة الليغا اعتذارًا للشعب الصيني نيابة عنها وعن أنديتها، مؤكدة أن تصريحات مبابي شخصية ولا تمثل موقفها، وأنها تعمل مع شركائها في الصين لمعالجة الأزمة.

ولم يتضمن تصريح وزارة الخارجية الصينية إعلانًا بقبول الاعتذار أو انتهاء الأزمة، واقتصر الموقف الرسمي على التأكيد أن بكين تأخذ اعتذار مبابي على محمل الجد.