اختيارات غريبة في الكرة الذهبية.. كين سادسًا ويامال خارج العشرة الأوائل

أثارت اختيارات الصحفي الكرواتي المشارك في التصويت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 الاستغراب، بعدما وضع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والمتوج بالجائزة، في المركز السادس، واستبعد الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة وبطل كأس العالم مع منتخب بلاده، من قائمة أفضل عشرة لاعبين، قبل أن يعترف بخطئه في تقييم كين ويتمسك بقراره بشأن يامال.

وأقر الصحفي الكرواتي بأن ترتيبه لكين لم يكن منصفًا، قائلًا: «يجب أن أعترف بأنني ارتكبت خطأً بوضع هاري كين في هذا المركز المتأخر جدًا»، موضحًا أنه أعطى نتائج كأس العالم 2026 وزنًا كبيرًا في اختياراته، على حساب الأرقام التهديفية التي حققها قائد إنجلترا خلال الموسم.

ودافع المصوت الكرواتي عن استبعاد يامال رغم تتويجه مع إسبانيا بالمونديال، مؤكدًا أنه توقع الانتقادات الموجهة إلى قراره، لكنه يرى أن دور لاعب برشلونة في انتصارات المنتخب كان ثانويًا مقارنة بزملاء آخرين قدموا إسهامات أكبر، بحسب تقييمه.

واختار الصحفي، اللاعب الإسباني رودري في المركز الأول، معتبرًا إياه أفضل لاعبي كأس العالم، ووضع النرويجي إرلينج هالاند ثانيًا تقديرًا للأداء العام لمنتخب بلاده، فيما منح الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثالث بعد قيادته منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن كأس العالم تمثل المعيار الأهم في تقييم اللاعبين.

وجاء ترتيب الصحفي الكرواتي كاملًا على النحو التالي: رودري أولًا، وهالاند ثانيًا، وميسي ثالثًا، ثم فيران توريس رابعًا، وكيليان مبابي خامسًا، وهاري كين سادسًا، وباو كوبارسي سابعًا، وفيتينيا ثامنًا، وعثمان ديمبيلي تاسعًا، وجود بيلينغهام عاشرًا، دون وجود لامين يامال ضمن اختياراته العشرة.