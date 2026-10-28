36 حجر ياقوت وذهب أبيض.. كم يبلغ سعر ساعة هاري كين في حفل الكرة الذهبية؟

ظهر الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلال حفل تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2026 في لندن، مرتديًا ساعة فاخرة من الذهب الأبيض مرصعة بـ36 حجرًا من الياقوت الأزرق.

ونقلًا عن تقارير بريطانية، اختار قائد منتخب إنجلترا ساعة نادرة من طراز «رولكس كوزموجراف دايتونا بلو سافاير»، لا تطرحها الشركة السويسرية ضمن مجموعاتها التقليدية المتاحة للعملاء، وتقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.

وصنعت الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بقطر يبلغ 40 ملم، وتتميز بقرص مصنوع من حجر الأوبسيديان، المعروف بالزجاج البركاني، بينما يحيط به إطار مرصع بـ36 حجرًا من الياقوت الأزرق، وتنتمي إلى مجموعة «رولكس دايتونا» الشهيرة، التي صممت في الأصل لعشاق سباقات السيارات، وتتميز بوظيفة الكرونوجراف لقياس الزمن بدقة.

ولم يكن كين أول رياضي يظهر بهذه الساعة النادرة، إذ سبقه أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر، الذي ارتداها قبل انطلاق بطولة كأس ليفر عام 2025.

وتوج كين بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ.