رونالدو على أعتاب العودة لمنتخب البرتغال

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من العودة إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، بعدما تلقى استدعاءً مبدئيًا من المدرب جورجي جيسوس، رغم الخلاف الذي نشب بينهما وتسبب في مغادرة اللاعب معسكر المنتخب وإيقافه لمدة 30 يومًا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رونالدو ضمن القائمة الأولية لمواجهتي الدنمارك يوم 14 نوفمبر في براجا، وويلز يوم 17 نوفمبر خارج الأرض، ضمن دوري الأمم الأوروبية، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم 6 نوفمبر.

وكان الاتحاد البرتغالي قد عاقب رونالدو بالإيقاف لمدة 30 يومًا، بسبب مغادرته المعسكر في 30 سبتمبر، لكن تطبيق العقوبة بأثر رجعي يسمح بعودته في نوفمبر.

وقدم اللاعب اعتذارًا للجماهير وزملائه، مع تأكيد انتهاء علاقته بجيسوس، متهمًا المدرب بعدم الوفاء بوعوده بعدما أبقاه بديلًا أمام النرويج في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 2-1، وعدم الالتزام باتفاق لتسوية الخلاف قبل مواجهة الدنمارك التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 4-2.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب في كوبنهاجن عقب الأزمة، بينما نجحت البرتغال في الفوز بمبارياتها الأربع الأولى بدوري الأمم الأوروبية، وضمنت التأهل إلى ربع النهائي المقرر في مارس 2027، رغم غياب قائدها عن آخر ثلاث مباريات.

ويبلغ رونالدو عامه الثاني والأربعين بحلول الأدوار الإقصائية، بعدما ألمح إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية، فيما تبقى عودته مرهونة بالقائمة النهائية وإمكانية تجاوز خلافه مع جيسوس.