«لم أقصد الإساءة».. مبابي يعتذر للشعب الصيني بعد أزمة الفيديو الساخر

قدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني، بعد موجة الغضب التي أثارها مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يعلق بصورة ساخرة على صورة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، مؤكدًا أن كلماته لم تكن تهدف إلى الإساءة، وأنه يدرك الآن أنها تسببت في جرح مشاعر الكثيرين.

وقال مبابي في بيان اعتذار: «خلال مقابلة أجريتها مؤخرًا، علّقت على صورة تظهرني.. كان تعليقي غير موفق، وأدرك الآن أنه آذى مشاعر الكثير من الناس في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم».

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي: «أعتذر لكل من تأذى من كلماتي، فلم تكن هذه نيتي إطلاقًا.. أكن احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه، وأنا آسف بصدق».

وجاء الاعتذار بعدما أعلنت شركتا «دونغبنغ» للمشروبات و«منغنيو» للألبان إنهاء تعاونهما التجاري مع مبابي، احتجاجًا على الفيديو الذي تحدث فيه عن صورة مركبة لوجهه على صورة ماو تسي تونغ، واصفًا الشخصية التي ظهرت فيها بقوله: «أعتقد أنه ديكتاتور صيني».

وأثارت الواقعة غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وتصدر خبر إنهاء إحدى الشراكات التجارية الموضوعات الأكثر تداولًا على منصة «ويبو»، فيما انتقدت منصة «دونغتشيو دي» الرياضية تصريحات اللاعب.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن أسفها للتصريحات المنسوبة إلى مبابي، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها الصينيين لتجاوز الأزمة، قبل أن يصدر اللاعب اعتذاره الرسمي، في محاولة لاحتواء تداعيات الواقعة التي أثرت في علاقاته التجارية داخل الصين.