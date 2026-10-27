بايرن يخطط لتكريم كين مرتين بعد تتويجه بالكرة الذهبية

بعد فوزه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية وإلقائه كلمة مؤثرة، يستعد هاري كين للعودة إلى ألمانيا، حيث ينتظره «استقبال خاص» في بايرن ميونخ، قبل خوض مباراة أقل بريقًا في كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ 25 عامًا، كما أنهى غيابًا أطول عن الكرة الذهبية في ألمانيا، حيث يحتفل بايرن بأول لاعب من صفوفه يُتوّج بالجائزة منذ 45 عامًا، فيما يُعد كين أول لاعب ينتمي إلى نادٍ ألماني يفوز بها منذ عام 1996.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن: «نشعر جميعًا بالسعادة لما يقدمه هاري كين. أهدافه ليست وحدها ما يجعله لاعب كرة قدم استثنائيًا، كما أن شخصيته المميزة لا تقتصر على ما يقدمه داخل الملعب».

وأضاف: «هاري شخص رائع، ومن النادر للغاية أن تقابل شخصًا مثله، يجمع بين المستوى العالمي والتواضع الشديد. لقد ارتقى بدور المهاجم الصريح إلى مستوى جديد تمامًا، وأصبح مصدر إلهام، خاصة للاعبين الشباب. إنه بلا شك أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم».

وقال آرون دانكس، المدرب المساعد لبايرن، إن كين في طريقه من لندن إلى ميونخ، استعدادًا للعودة إلى التدريبات اليوم الثلاثاء.

وألمح بايرن إلى تنظيم «استقبال خاص» لكين، قبل مواجهة ماغديبورغ، أحد أندية الدرجة الثانية، غدًا الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا. وأكد دانكس أن قائد المنتخب الإنجليزي سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة، بينما يواصل الفريق حملة الدفاع عن اللقب الذي حسمه الموسم الماضي بفضل ثلاثية سجلها كين في المباراة النهائية.

كما وعد بايرن بتكريم إنجاز كين خلال مواجهة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في قمة الدوري الألماني المعروفة باسم «الكلاسيكر».

وبات كين رابع لاعب في بايرن ميونخ يفوز بالكرة الذهبية، بعد أساطير الكرة الألمانية فرانز بيكنباور وجيرد مولر وكارل هاينز رومينيغه، الذي كان آخر المتوجين بالجائزة عام 1981.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة عام 2020، لكن قرارًا اتُّخذ بعدم منحها في ذلك العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تتويج كين في وقت يشهد فيه النادي أجواء حزينة، إذ يخضع فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، لعلاج طبي بعد تعرضه لانهيار مفاجئ خلال التدريبات الأسبوع الماضي، فيما حصل لاعب الوسط جوشوا كيميش على إجازة عقب وفاة أحد أفراد عائلته.