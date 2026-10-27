رابطة الدوري الإسباني تتبرأ من تصريحات مبابي وتعتذر للشعب الصيني

تبرأت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بشأن صورة ساخرة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، وقدمت اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني نيابة عنها وعن جميع أنديتها، بعدما أدت الأزمة إلى وقف بث مباريات الليغا في الصين وإنهاء عدد من الشركات تعاونها التجاري مع اللاعب.

وأكدت الرابطة، أن تصريحات مبابي شخصية ولا تمثل موقفها، معربة عن أسفها للإساءة التي تسببت بها للجماهير الصينية، ومشددة على احترامها للصين ومؤسساتها وشعبها، وتقديرها لملايين المشجعين الصينيين.

وأعلنت العمل مع شركائها والجهات المعنية لمعالجة الأزمة، وإطلاق بروتوكول للتوعية بالتعاون مع الأندية واللاعبين لتعزيز احترام الثقافات ومنع تكرار مواقف مماثلة.

ووفقًا لصحيفة «ذا بيبر» الصينية، أوقفت هيئة التلفزيون الصيني الرسمي بث مباريات الدوري الإسباني مساء الثلاثاء، وأزالت الإعلانات والمقاطع المرتبطة بمبابي، فيما أعلنت شركات «دونغبنغ» للمشروبات و«منغنيو» و«ميلك جراوند» للألبان إنهاء تعاونها معه.

وأوضحت منصة «ريد نوت» أن عقدها مع اللاعب انتهى في ديسمبر 2024، بينما استبدل موقع «دونغتشيو دي» الرياضي اسمه بعبارة «لا يوجد مثل هذا الشخص» في ترتيب الكرة الذهبية 2026.

وبدأت الأزمة عقب انتشار فيديو تحدث فيه مبابي عن صورة ساخرة يظهر فيها وجهه على صورة من وصفه بأنه «ديكتاتور صيني»، دون أن يذكر ماو تسي تونغ بالاسم.