من ضحايا الزلازل إلى الأطفال المرضى.. كيف استحق ساكا جائزة سقراط؟

حصد الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، جائزة «سقراط» للأعمال الإنسانية لعام 2026، خلال حفل الكرة الذهبية، بعدما ساهم في توفير مساكن لأسر تضررت من الزلازل في المغرب وتركيا، وتمويل عمليات جراحية للأطفال المرضى في نيجيريا، إلى جانب دعم برامج للرعاية الصحية في عدد من الدول الإفريقية.

وجاء تكريم ساكا تقديرًا لمبادراته الخيرية خارج ملاعب كرة القدم، التي نفذ جانبًا كبيرًا منها بالتعاون مع مؤسسة «BigShoe»، بهدف مساعدة الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.

وساهم اللاعب الإنجليزي في تمويل توفير 50 وحدة سكنية بالمغرب، لإيواء 84 أسرة تضم 89 طفلًا، ممن تضرروا من الزلزال الذي ضرب البلاد، في إطار جهود توفير مأوى للأسر التي فقدت مساكنها.

وامتدت مساهمات ساكا إلى تركيا، حيث شارك في تمويل توفير مساكن مجهزة لـ26 أسرة تضررت من الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، لمساعدتها على استعادة الاستقرار وتوفير احتياجاتها المعيشية الأساسية.

وشملت أعماله الإنسانية المجال الطبي، بعدما ساهم في تمويل إجراء 120 عملية جراحية منقذة للحياة لأطفال ينتمون إلى أسر محدودة الدخل في نيجيريا، بهدف علاج حالات صحية خطيرة وتحسين فرص هؤلاء الأطفال في التعافي.

وتعاون ساكا أيضًا مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر في دعم برامج للرعاية الصحية للأطفال في عدد من الدول الإفريقية، شملت رواندا وكينيا وتنزانيا وسيراليون، ضمن مبادرات تستهدف المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية.

وساهمت هذه المشروعات، التي امتدت إلى عدة دول، في حصول لاعب أرسنال على جائزة «سقراط»، التي تكرم لاعبي كرة القدم أصحاب المبادرات الإنسانية والاجتماعية، تقديرًا لدورهم في مساعدة المحتاجين خارج المستطيل الأخضر.