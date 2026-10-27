موسم استثنائي يمنح هاري كين جائزة الكرة الذهبية

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفًا في 65 مباراة، وقاد فريقه إلى الثلاثية المحلية، ليحصد الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ مواطنه مايكل أوين عام 2001، كما أعاد الجائزة إلى بايرن ميونخ للمرة الأولى منذ تتويج الألماني كارل هاينز رومينيغه بها عام 1981.

وتسلم قائد منتخب إنجلترا الجائزة من الأسطورة البرازيلية رونالدو، ليضيفها إلى جائزة «جيرد مولر» لأفضل هداف في العالم لعام 2026، التي تسلمها من المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر.

وجاء تتويج كين بعد موسم شهد فوزه مع بايرن ميونخ بألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، إلى جانب وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك المهاجم الإنجليزي أيضًا في مشوار منتخب بلاده بكأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأسهم في حصول إنجلترا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتفوق كين في سباق الكرة الذهبية على مجموعة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان وحامل جائزة العام الماضي.

واعتمد سباق الكرة الذهبية على ثلاثة معايير رئيسية حددتها مجلة «فرانس فوتبول»، هي الأداء الفردي، والإنجازات الجماعية، والسلوك الرياضي واللعب النظيف.

وشهد الحفل تتويج الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، وتسلمت الجائزة من النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين.

وحصد الإسباني لامين يامال جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تفوق على منافسين من بينهم أيوب بوعدي ويان ديوماندي وباو كوبارسي والجزائري إبراهيم مازا.

وفازت الإسبانية فيكي لوبيز، لاعبة برشلونة، بجائزة «كوبا» لأفضل لاعبة شابة، فيما حصلت المكسيكية شارلين كورال على جائزة «جيرد مولر» لأفضل هدافة في العالم.

وحصد الإسباني أوناي سيمون جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى، بعدما تفوق على منافسين من بينهم المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا والإسباني خوان غارسيا، فيما توجت كاتا كول، حارسة برشلونة، بجائزة أفضل حارسة مرمى، وتسلم الفائزان جائزتيهما من الحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل.

وفاز الإسباني لويس دي لا فوينتي بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026، متفوقًا على ميكيل أرتيتا ولويس إنريكي وفينسنت كومباني وأوناي إيمري، وتسلم الجائزة من المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز.

وحصد بير روميو، مدرب برشلونة للسيدات، جائزة أفضل مدرب لفريق نسائي، فيما نال باريس سان جيرمان جائزة أفضل نادٍ للرجال، وتسلمها عثمان ديمبيلي، بينما توج برشلونة بجائزة أفضل نادٍ للسيدات.

وذهبت جائزة «سقراط» لأفضل عمل إنساني إلى الإنجليزي بوكايو ساكا، لاعب أرسنال.