باريس سان جيرمان يتفوق في الرجال وبرشلونة يحصد جائزة السيدات بالكرة الذهبية

توج باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل فريق للرجال في العالم لعام 2026، فيما حصد برشلونة الإسباني جائزة أفضل فريق للسيدات، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، بعد موسم شهد تحقيق الفريقين مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

وتسلم الفرنسي عثمان ديمبيلي جائزة باريس سان جيرمان نيابة عن النادي، بعدما سبق له الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2025، ليشارك في تكريم فريقه خلال الحفل الذي تنظمه مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جاء تتويج باريس سان جيرمان بعد موسم حصد خلاله خمسة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

وفي منافسات السيدات، تفوق برشلونة على أربعة أندية مرشحة لجائزة أفضل فريق نسائي، وهي كلوب أمريكا المكسيكي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وتسلم ممثلو برشلونة الجائزة من النجمين السابقين الفرنسي باتريك فييرا والإنجليزي سول كامبل، تقديرًا لنتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

ونجح الفريق الكتالوني في تحقيق الثلاثية، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا للسيدات ودوري أبطال أوروبا، ليضيف جائزة أفضل فريق نسائي في العالم إلى إنجازاته.