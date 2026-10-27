بطل المونديال يتفوق على 4 مدربين.. دي لا فوينتي الأفضل في العالم

توج الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026، بعدما تفوق على أربعة مدربين بارزين، مستفيدًا من نجاحه في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وحصد دي لا فوينتي جائزة «يوهان كرويف» لأفضل مدرب لفريق رجال، بعد قيادته المنتخب الإسباني للتتويج بمونديال 2026، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته مع «لا روخا».

وتفوق المدرب الإسباني على مواطنيه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، ولويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وأوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، إلى جانب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ.

وتولى دي لا فوينتي تدريب منتخب إسبانيا في ديسمبر 2022، ونجح منذ ذلك الحين في قيادة الفريق لحصد ثلاثة ألقاب كبرى، بدأت بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية عام 2023.

وأضاف المدرب الإسباني لقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024» إلى سجله، قبل أن يقود منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2026.