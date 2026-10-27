الجماهير تتسبب في تأجيل انطلاق حفل الكرة الذهبية 2026

تسببت الأعداد الكبيرة من الجماهير التي احتشدت أمام مسرح «لندن بالاديوم» بالعاصمة البريطانية، مساء الاثنين، في تأجيل انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 لمدة 30 دقيقة، بعدما أدى التكدس إلى عرقلة وصول عدد من اللاعبين والوفود المشاركة في الحفل.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمسرح ازدحامًا مروريًا شديدًا نتيجة توافد عشاق كرة القدم لمتابعة وصول النجوم المرشحين للجوائز، ما تسبب في تأخر حافلات الأندية واللاعبين، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمدعوين.

وقررت اللجنة المنظمة تأخير انطلاق المراسم نصف ساعة عن الموعد المحدد، لإتاحة الفرصة أمام الوفود لاستكمال إجراءات الدخول إلى القاعة، والتعامل مع العقبات التنظيمية التي ظهرت قبل بداية الحفل.

وقرر المنظمون بدء مراسم توزيع الجوائز فور الانتهاء من ترتيبات دخول اللاعبين والشخصيات الرياضية إلى المسرح.