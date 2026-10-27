سبب غياب ميسي عن حفل الكرة الذهبية 2026

كشف تقرير صحفي أرجنتيني عن سبب غياب ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، عن حفل الكرة الذهبية لعام 2026، الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت شبكة «TyC Sports» الأرجنتينية أن ميسي عانى من إجهاد بدني بسبب تنقلاته الأخيرة، إذ سافر إلى إسبانيا لحضور مراسم جائزة أميرة أستورياس، قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي في خسارة فريقه أمام نيويورك ريد بولز بهدفين دون رد، السبت الماضي، ليقرر بعدها البقاء مع عائلته والتركيز على المباريات المقبلة، بدلًا من السفر مجددًا إلى أوروبا.

ويحمل قائد الأرجنتين الرقم القياسي للفوز بالجائزة برصيد ثماني كرات ذهبية، حصدها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023، من أصل 17 ترشيحًا.