إطلالة غريبة للامين يامال في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

ظهر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بإطلالة غريبة وغير تقليدية خلال حضوره حفل الكرة الذهبية لعام 2026، مساء الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، بعدما ارتدى بدلة سوداء مزينة بتفاصيل غريبة، ورافقته شريكته المؤثرة الإسبانية إينيس غارسيا، التي اختارت فستانًا أسود.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصة «إكس» وصول الثنائي إلى السجادة الحمراء، حيث جذبت إطلالتهما عدسات المصورين ووسائل الإعلام التي تابعت حضور نجوم كرة القدم إلى الحفل.

حضر يامال، البالغ من العمر 19 عامًا، الحفل باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، بعد موسم مميز مع برشلونة والمنتخب الإسباني.