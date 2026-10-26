«طبلة» هالاند بـ 124 ألف يورو في مزاد خيري

بيع الطبل الشهير الذي استخدمه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال احتفالات منتخب بلاده على إيقاع رقصة «فايكينغ رو» في كأس العالم الأخيرة، مقابل 124 ألف يورو، في مزاد علني خصص ريعه بالكامل لدعم الأعمال الخيرية.

واستحوذ كنوت أوغلاند، مالك شركة شحن نرويجية، على القطعة التي تحولت إلى أحد أبرز رموز تشجيع المنتخب النرويجي، بعدما دفع 1.3 مليون كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 124 ألف يورو، لهيئة الإذاعة النرويجية التي نظمت المزاد.

واكتسب الطبل شهرته من ارتباطه برقصة «فايكينغ رو»، التي تحولت إلى ظاهرة جماهيرية خلال الصيف الماضي، مع تألق المنتخب النرويجي في كأس العالم، واعتاد اللاعبون الاحتفال بانتصاراتهم من خلال محاكاة حركة التجديف في سفن الفايكنغ، بمشاركة الجماهير وعلى إيقاع الطبل، بقيادة هالاند، الذي أصبح أحد أبرز وجوه هذا التقليد، الذي شارك فيه الملك هاكون أيضاً.

وقال سيباستيان هوسفيك، رئيس رابطة مشجعي المنتخب النرويجي لكرة القدم، إن الطبل يعد من أشهر الطبول في العالم حالياً، بعدما ترك بصمة واضحة في أجواء كأس العالم، وأصبح جزءاً من المشاهد التي لا تنسى في احتفالات الجماهير واللاعبين.

ومن جانبه، أعرب أوغلاند عن سعادته بالفوز بالمزاد، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يشهد المنافسة الكبيرة التي رافقت عملية البيع، لكنه شدد على أن الهدف الخيري يجعل الصفقة أكثر أهمية من قيمتها المادية.

وستخصص حصيلة المزاد بالكامل لدعم منظمة نرويجية تعنى بمساعدة اللاجئين حول العالم، في خطوة تمنح الطبل الشهير قيمة إنسانية تتجاوز مكانته التذكارية والرياضية.

ورغم حسم الصفقة، لم يقرر المشتري بعد كيفية الاستفادة من الطبل أو المكان الذي سيخصصه له، موضحاً أن شراءه جاء بصورة عفوية، بدافع الرغبة في اقتناء قطعة من تاريخ النرويج الكروي، ومبدياً انفتاحه على المقترحات بشأن مستقبله.

ورغم حسم الصفقة، لم يقرر المشتري بعد كيفية الاستفادة من الطبل أو المكان الذي سيخصصه له، موضحاً أن شراءه جاء بصورة عفوية، بدافع الرغبة في اقتناء قطعة من تاريخ النرويج الكروي، ومبدياً انفتاحه على المقترحات بشأن مستقبله.