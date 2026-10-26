قبل حفل الكرة الذهبية بساعات.. فيديو لمبابي مع صديقه يثير التكهنات

أثار مقطع فيديو جمع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بصديقه رضوان بوغرابة، تكهنات بشأن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع الجوائز، بعدما ظهر اللاعب وهو يومئ برأسه ردًا على سؤال يتعلق بإمكانية تتويجه بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

ونشرت شبكة «دازن» مقطع الفيديو الذي انتشر عبر منصة «إكس»، قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية المقرر مساء اليوم الاثنين، وظهر خلاله رضوان بوغرابة وهو يسأل مبابي عقب مباراة الكلاسيكو أمس: «غدًا ستحصل عليها؟»، ليرد النجم الفرنسي بإيماءة من رأسه، فسرها بعض المتابعين على أنها إشارة إلى معرفته مسبقًا بنتيجة التصويت، دون وجود تأكيد رسمي بشأن هوية الفائز.

وجاء انتشار الفيديو بعد فوز ريال مدريد على غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو، وقبل ساعات من إقامة النسخة السبعين لحفل الكرة الذهبية، المقرر مساء اليوم، على مسرح «لندن بالاديوم» في العاصمة البريطانية، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويخوض مبابي المنافسة على الجائزة أمام مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، يتقدمهم الإسباني لامين يامال، والإنجليزي جود بيلينغهام، والفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى جانب الإنجليزي هاري كين، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدم المهاجم الفرنسي موسمًا تهديفيًا مميزًا مع ريال مدريد خلال 2025-2026، بعدما سجل 25 هدفًا في الدوري الإسباني، وأضاف 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليتوج هدافًا للمسابقة القارية، وهي أرقام عززت حضوره بين أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الفردية.

وعزز مبابي أرقامه بتألقه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد، بعدما سجل هدفي ريال مدريد في الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ليمنح فريقه ثلاث نقاط قبل ساعات من الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية.

ويستند مبابي في المنافسة على الكرة الذهبية إلى مستواه الفردي وأرقامه التهديفية في البطولات الكبرى، في ظل اعتماد معايير الجائزة على الأداء الفردي وتأثير اللاعب في المباريات، إلى جانب النتائج الجماعية والألقاب التي حققها خلال الموسم.

وكان مبابي قد تحدث عن فرصه في الفوز بالجائزة خلال مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول»، مؤكدًا أن التتويج لا يتطلب بالضرورة التفوق في جميع المعايير، وقال: «يقول الناس إنني لم أفز بأي لقب، لكنني لم أرَ في حياتي لاعبًا يفوز بالكرة الذهبية بالإجماع، ويستوفي جميع المعايير».

وينتظر مبابي إعلان نتائج التصويت لمعرفة ما إذا كان سينجح في حصد الكرة الذهبية الأولى في مسيرته، بعدما وضعته أرقامه مع ريال مدريد ضمن قائمة المنافسين على الجائزة.