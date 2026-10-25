المصري حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وشهدت القائمة تواجد المصري حمزة عبد الكريم، إلى جانب استدعاء أليكس كامبوس وأوريان جورين، مع استمرار غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات.

وجاءت قائمة برشلونة أمام ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش، خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، جيرارد مارتين، أليكس كامبوس.

خط الوسط: بريان فاريناس، بيدري، رودري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، أوريان جورين، مارك بيرنال، جافي، خط الهجوم: رافينيا، جابرييل جيسوس، حمزة عبد الكريم، لامين يامال، أنتوني جوردون، كريم أديمي.