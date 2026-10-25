كورتوا يغيب في اللحظات الأخيرة عن الكلاسيكو بسبب المرض

اضطر حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، إلى الانسحاب من مواجهة فريقه أمام برشلونة في قمة «الكلاسيكو»، قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بسبب إصابته بعارض إنفلونزا، وفق ما أعلن النادي الملكي اليوم الأحد.

وكتب ريال مدريد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يغيب كورتوا في اللحظات الأخيرة عن مباراة الليلة أمام برشلونة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، بسبب عارض إنفلونزا، وسيحلّ إيليا فولوشين بدلا منه».

وتُقام أولى مواجهات الكلاسيكو هذا الموسم مساء اليوم الأحد في برشلونة، في لقاء يضع اثنين من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي سيُعلن عن الفائز بها الاثنين، في مواجهة مباشرة، وهما نجم برشلونة لامين جمال ونجم ريال الفرنسي كيليان مبابي.

وقبيل القمة المرتقبة، يتصدّر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، متقدّما بفارق ست نقاط على ريال مدريد، صاحب المركز الثالث ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني، بفارق نقطتين عن غريمه الكاتالوني، بعدما حقّق السبت فوزا على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0.