73% من نجوم «دورينا» يرجحون كفة برشلونة في «كلاسيكو الأرض»

دبي – عدنان الغربي، إيهاب زهدي، أبوظبي – محمد صادق، الفجيرة - محمد فضل

رجّح عدد من نجوم دورينا كفة برشلونة للفوز على غريمه ريال مدريد في مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مقابل أربعة أيدوا الفريق الملكي، في استطلاع للرأي كشف عن أفضلية واضحة للفريق الكاتالوني في الترشيحات، استناداً إلى مستواه الفني وجودة لاعبيه، فيما راهن مؤيدو ريال مدريد على خبرته في المواجهات الكبرى وقدرته على استغلال المساحات والهجمات المرتدة.



وشمل الاستطلاع لاعبين وإداريين من أندية الوصل وكلباء وبني ياس وعجمان والشارقة وشباب الأهلي والعين، وأظهرت نتائجه حصول برشلونة على 73.3% من الأصوات، مقابل 26.7% لريال مدريد، في وقت تباينت فيه دوافع المشاركين بين التحليل الفني والانتماء التشجيعي، وسط اتفاق على أن المواجهة ستكون مؤثرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.



واعتبر البرازيلي ريناتو جونيور، لاعب الوصل، أن برشلونة الأقرب إلى الفوز، مشيراً إلى أنه يقدم المستوى الأفضل حالياً في الدوري الإسباني، ويضم لاعبين يمتلكون قدرات فنية عالية تؤهلهم لحسم المواجهات الكبرى، فيما توقع بدر محمد، لاعب كلباء، أن يظهر الفريق الكاتالوني برد فعل قوي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، معتبراً أن «الكلاسيكو» يمثل فرصة لاستعادة التوازن وتجاوز آثار الهزيمة الأوروبية.



واتفق الفرنسي إبراهيم سيسيه، لاعب كلباء، مع هذا التوجه، مرجحاً فوز برشلونة استناداً إلى أفضليته الفنية في الفترة الحالية، فيما اختار زميلاه أنطونيو جونيور وخالد الدرمكي الفريق الكاتالوني، مؤكدين ثقتهما بقدرته على حسم المواجهة وانتماءهما التشجيعي إليه.



ورشح محمد فوزي، إداري كلباء، برشلونة للفوز، معتبراً أنه الفريق الأفضل حالياً في الدوري الإسباني، بينما ذهب موسى حطب، مدير الفريق، إلى توقع انتصار عريض للفريق الكاتالوني بنتيجة 4-1، معترفاً بانحيازه التشجيعي إليه.



وانضم فهد الظنحاني، حارس مرمى المنتخب الوطني وبني ياس، إلى قائمة المرشحين لفوز برشلونة، معتبراً أن الانتصار سيمنح الفريق دفعة معنوية لتجاوز خسارته الأوروبية، فضلاً عن توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى تسع نقاط. واستبعد الظنحاني أن تؤثر الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في معنويات لاعبي برشلونة، مشدداً على أن مباريات «الكلاسيكو» تخضع لحسابات خاصة ولا ترتبط بالضرورة بنتائج المواجهات السابقة.



ورغم تشجيعه ريال مدريد، اختار يوسف بلال، لاعب عجمان، برشلونة للفوز، معتبراً أن الفريق الكاتالوني يبدو أكثر تركيزاً وقدرة على توظيف مهارات لاعبيه ضمن منظومة جماعية، مؤكداً أن حسم المواجهات الكبرى يتطلب الانضباط التكتيكي وحسن استغلال الفرص، وليس الاعتماد على الأسماء وحدها.



واتفق معه أجنير سوزا، لاعب الشارقة، الذي رأى أن برشلونة يمتلك الأفضلية بفضل جودة عناصره وقدرتها على التحرك في المساحات وصناعة الفرص، لكنه شدد على أهمية التركيز طوال المباراة، محذراً من قدرة ريال مدريد على تغيير مسار المواجهة في أي لحظة.



ورجح يوت فيليكس فانس، لاعب شباب الأهلي، فوز برشلونة، مستنداً إلى الانسجام الجماعي وتنوع الحلول الهجومية، معتبراً أن سرعة تداول الكرة والانضباط التكتيكي واستغلال التفاصيل الصغيرة ستكون عوامل حاسمة في تحديد النتيجة.



في المقابل، اختار علي سالمين، لاعب كلباء، ريال مدريد للفوز، موضحاً أن ترشيحه يستند أساساً إلى انتمائه التشجيعي للنادي الملكي، فيما أعرب ساشا، لاعب الوصل، عن ثقته بقدرة ريال مدريد على تجنب الخسارة، مؤكداً تعلقه بالفريق وإعجابه بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وأسلوبه الفني.



وراهن أيريك، لاعب العين، على شخصية ريال مدريد وخبرته في التعامل مع المباريات الكبرى، معتبراً أن قدرته على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم واستغلال اللحظات الحاسمة تمنحه فرصة للتفوق، رغم اعترافه بقوة برشلونة وإمكاناته الفنية.



بدوره، توقع فواز عوانة، قائد بني ياس، فوز ريال مدريد، مشيراً إلى أن الفريق الملكي يدخل المواجهة تحت ضغط أكبر بسبب حاجته إلى تقليص الفارق مع منافسه، لكنه يمتلك حلولاً هجومية قادرة على صنع الفارق، بوجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وديوماندي، خصوصاً عبر الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة.



ورأى عوانة أن الفوز سينقل الضغط إلى برشلونة، بينما ستؤدي الخسارة إلى اتساع الفارق إلى تسع نقاط، ما يزيد صعوبة مهمة ريال مدريد في سباق اللقب.

وعكست نتائج الاستطلاع أفضلية برشلونة في ترشيحات نجوم دوري أدنوك للمحترفين، مقابل تمسك مؤيدي ريال مدريد بقدرته على مخالفة التوقعات، في مواجهة تحمل أهمية مضاعفة للفريقين، بين سعي برشلونة إلى تعزيز موقعه في الصدارة ومحاولة غريمه تقليص الفارق وإبقاء المنافسة مفتوحة.