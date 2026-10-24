رقمان تاريخيان للكسر في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تتجه الأنظار إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، الأحد، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في أول كلاسيكو بين الغريمين خلال موسم 2026-2027، وسط فرصة لكتابة التاريخ عبر رقمين قياسيين، يتعلق الأول بانطلاقة برشلونة المثالية في الدوري الإسباني، والثاني بسجل الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

يدخل برشلونة اللقاء متصدراً الترتيب، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى، مسجلاً 39 هدفاً مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه، ليعادل أفضل انطلاقة في تاريخ المسابقة، التي حققها ريال مدريد خلال موسم 1968-1969، ويملك الفريق الكتالوني فرصة الانفراد بهذا الإنجاز إذا حقق الفوز على غريمه في مواجهة الأحد.

أما الرقم الثاني فيتعلق بتاريخ الكلاسيكو الممتد لأكثر من قرن، إذ يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات برصيد 106 انتصارات لكل منهما، وفقاً للإحصائية الواردة في التقرير الإسباني، وبذلك سيمنح الفوز في المواجهة المقبلة صاحبه الأفضلية في سجل اللقاءات المباشرة، بينما يؤجل التعادل حسم هذا السباق التاريخي.

وتأتي المواجهة بعد مشاركة الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الجاري، إذ خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 في باريس، فيما تغلب ريال مدريد على لايبزيغ الألماني 4-1 في ملعب سانتياغو برنابيو.

ويأمل برشلونة استثمار تفوقه في الدوري لمواصلة انطلاقته الاستثنائية، وتحقيق رقم قياسي جديد، بينما يتطلع ريال مدريد إلى استغلال غيابات منافسه، وتقليص الفارق معه في جدول الترتيب، إلى جانب استعادة التفوق التاريخي في مواجهات الكلاسيكو.