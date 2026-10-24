برشلونة يتفوق على ريال مدريد في التشكيلة المشتركة

يتصدر برشلونة المشهد قبل مواجهة غريمه ريال مدريد، على ملعب كامب نو، في أول كلاسيكو للموسم الكروي 2026-2027، بعدما حظي بسبعة مقاعد مقابل أربعة للفريق الملكي في التشكيلة المشتركة التي اختارها موقع "سبورتس إليستريتد"، استناداً إلى مستويات اللاعبين المتاحة وأدائهم منذ بداية الموسم.

وضمت التشكيلة حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، إلى جانب المدافعين تشافي إسبارت وباو كوبارسي من برشلونة، ودين هويسن من ريال مدريد، ومارك كوكوريلا، وفي خط الوسط، اختير رودري وأردا غولر وجود بيلينغهام، بينما تألف الهجوم من لامين يامال وأنتوني غوردون ورافينيا.

وجاء اختيار كورتوا بعدما تصدى لـ29 تسديدة، بنسبة نجاح بلغت 76.3%، متفوقاً على خوان غارسيا حارس برشلونة، الذي سجل 15 تصدياً بنسبة 68.2%، كما نال كوبارسي الإشادة بفضل دوره المحوري في الدفاع، ومعدله البالغ 98.8 تمريرة في المباراة الواحدة بالدوري الإسباني.

وفي المقابل، يواصل غولر تقديم مستويات مميزة مع ريال مدريد، بعدما صنع 31 فرصة محققة للتسديد وفق إحصائية التمريرات المفتاحية، فيما استعاد بيلينغهام بريقه في مركز صانع الألعاب.

أما برشلونة، فيدخل المواجهة مدعوماً ببداية استثنائية، بعدما حقق الفوز في أول تسع مباريات بالدوري وسجل 39 هدفاً، ويتصدر رافينيا قائمة أبرز نجومه بتسجيله 12 هدفاً في ثماني مباريات، بينما يواصل يامال تألقه في التسجيل وصناعة الأهداف.

وتزداد أهمية الكلاسيكو مع عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى هذه المواجهة للمرة الأولى منذ 13 عاماً، في وقت يسعى فيه ريال مدريد إلى إيقاف انطلاقة برشلونة القوية، وتجنب اتساع الفارق في سباق المنافسة على اللقب.