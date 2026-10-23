فيروس كومباني يثير الذعر في بايرن ميونيخ





أ ف ب

نُقل مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم، البلجيكي فنسان كومباني إلى المستشفى الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية للفريق الرديف، وذلك بعد إصابته بعدوى فيروسية خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلن النادي البافاري في بيان.

وقال النادي عبر منصة «إكس»: «اضطر فنسان كومباني إلى تلقي الرعاية الطبية الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية للفريق الرديف، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية معمّقة في المستشفى، وذلك قبل يومين من مواجهة فرايبورغ خارج أرضه ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأضاف النادي أن مساعدي المدرب سيتولون الإشراف على التدريبات والمباريات» ما دام المدرب البلجيكي، البالغ 40 عاماً، خاضعا للرعاية الطبية، من دون تحديد مدة غيابه عن الفريق. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، نُقل كومباني بواسطة سيارة إسعاف، بعدما هبطت مروحية داخل مركز تدريبات النادي البافاري.

وكان كومباني قد أُصيب بفيروس الأسبوع الماضي، ظهرت تداعياته بوضوح على حالته الجسدية، إذ كان يعرج وبقي جالساً خلال معظم فترات مباراة فريقه أمام لايبزيغ السبت. لكنه بدا لاحقا قادراً على المشي بصورة طبيعية، ووقف على خط الملعب خلال مواجهة أرسنال الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.