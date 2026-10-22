«الكلاسيكو» بين صحوة «الملكي» وصدمة «البارسا»



يترقب عشاق كرة القدم العالمية مساء الأحد المقبل وتحديداً في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات، لقاء «الكلاسيكو» الأشهر على الإطلاق بين برشلونة وريال مدريد، هناك في الـ «كامب نو»، حيث المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، بين الغريمين، في واحدة من أبرز مباريات الموسم وأكثرها جماهيرية.

وسيحل ريال مدريد، صاحب المركز الثالث بـ 21 نقطة، ضيفاً على غريمه الكاتالوني المتصدر بالعلامة الكاملة «27 نقطة»، في محاولة منه لتقليص الفارق مستغلاً «صدمة» سقوط مضيفه بخسارة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام باريس سان جيرمان ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ليوجه باريس سان جيرمان صفعة قوية لبرشلونة قبل لقاء «الكلاسيكو» مع ريال مدريد، كما أعاده إلى أرض الواقع بعد سلسلة من الانتصارات المحلية والأوروبية. في المقابل، جاءت صحوة «الملكي» بالفوز الكبير على ضيفه لايبزج بنتيجة 4-1، في الجولة الثالثة من نظام الدوري لأبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



وما بين صحوة «الملكي» وصدمة «البارسا» تدور المواجهة بين البرتغالي مورينيو والألماني فليك، ورغم أنهما التقيا مرة واحدة فقط، وانتهت المواجهة لمصلحة فليك، عندما فاز بايرن ميونيخ على توتنهام هوتسبير بقيادة مورينيو بنتيجة 3-1 في ديسمبر 2019، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما خاض المدرب البرتغالي 17 مباراة أمام الفريق الكتالوني خلال قيادته ريال مدريد، حقق فيها خمسة انتصارات، بينها انتصاران في الدوري الإسباني مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.

تحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في صفوف الفريقين، وفي مقدمتهم لامين يامال وكيليان مبابي، وسط ترقب لمواجهة هجومية مثيرة قد يكون لها تأثير مهم في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

كما يشهد الكلاسيكو غياب الجناح الدولي البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عن المباراة بعد إيقافه أربع مباريات، وذلك إثر طرده بسبب شدّ شعر أحد لاعبي فياريال في المرحلة الثامنة، كما يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً خلال مباراة باريس سان جرمان الفرنسي الأخيرة.

وبالنظر إلى نتائج الفريقين في آخر 12 مباراة لكل منهما بمختلف البطولات، يتقدم برشلونة بفارق انتصار واحد فقط، بعدما حقق 11 فوزاً مقابل 10 انتصارات لريال مدريد.



جماهير الكرة العالمية تترقب المواجهة المنتظرة بين الفريقين، حيث لا مجال للتوقعات أو حسم النتيجة، في «الكلاسيكو» كل شيء مختلف ولا يخضع للحالة الفنية قبل اللقاء حتى لو ارتفعت أسهم أحد الفريقين، وما بين «الصحوة» و«الصدمة» ستعلن صافرة النهاية من الفائز بـ «الكلاسيكو» القادم.