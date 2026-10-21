برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2-4 في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيس.

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر.

وقد يضطر أولمو، أحد ركائز المنتخب الإسباني، أيضا إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.