الرباط الصليبي يُبعد كفاراتسخيليا نجم سان جرمان عن الملاعب

أعلن باريس سان جرمان، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العامين الأخيرين، أن مهاجمه الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى» تعرض له في مواجهة برشلونة الإسباني 4-2 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة، وسيغيب عن الملاعب لأشهر عدة.

وأضاف النادي، أن جناحه الدولي الآخر عثمان ديمبيليه الذي أصيب في فخذه اليسرى سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، شأنه شأن القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس الذي يعاني من إصابة في الفخذ اليمنى. وبعد هذه الإصابة الخطيرة لكفاراتسخيليا، قد يكون موسم الجناح الجورجي قد انتهى بالفعل.

واعتبر المقربون من «كفارا» أنه من الصعب في هذه المرحلة تحديد موعد عودته إلى الملاعب، إلا أن هذا النوع من الإصابات يتطلب عادة فترة غياب تتجاوز ستة أشهر.

وكان المهاجم البالغ 25 عاما غادر أرض الملعب عند حدود الدقيقة 60 بعد احتكاك مع لاعب برشلونة تشافي إسبارت، متوجها إلى غرف الملابس من دون القدرة على الارتكاز على ساقه اليمنى، وبمساعدة اثنين من أفراد الجهاز الطبي للنادي الباريسي.

وأظهرت اللقطات أن ركبة لاعب سان جرمان تعرضت لالتواء نحو الداخل.

ولعب كفارا دورا بارزا في قيادة الفريق الفرنسي إلى إحراز لقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، ويُعد أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب التي ستُمنح الاثنين المقبل.

وأوضح سان جرمان أن الدولي الجورجي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، علما أن الفريق تعرض أيضا لإصابتين أخريين حيث أصيب ديمبيليه، والقائد البرازيلي ماركينيوس، وسيتعين على باريس سان جرمان، الاعتماد على الوافدين الجدد ماغنيس أكليوش والإسباني فيران توريس والبلجيكي ميكا غودتس، في غياب مهاجميه كفارا وديمبيليه.