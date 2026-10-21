باريس سان جرمان ..الفريق الذي لا يتوقف عن إسقاط الكبار



جاء فوز فريق باريس سان جرمان الفرنسي على برشلونة الإسباني 4-2، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليؤكد تحوّله إلى قوة يصعب إيقافها في القارة العجوز، بعدما اعتاد إسقاط كبار الأندية الأوروبية خلال الموسمين الأخيرين، مستنداً إلى منظومة جماعية قادته إلى التتويج باللقب القاري مرتين متتاليتين.



وقالت صحيفة ماركا الاسبانية: باريس سان جرمان أظهر أمام برشلونة شخصية تنافسية قوية، بعدما أدرك الفريق الكاتالوني التعادل مرتين، قبل أن يحسم المواجهة بهدفين متأخرين للبرتغالي فيتينيا والإسباني فابيان رويز في الدقيقتين 81 و86.

وجاء الانتصار رغم إصابة الفرنسي عثمان ديمبيليه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، ما أبرز عمق تشكيلة الفريق وقدرته على تعويض الغيابات.



ويعكس هذا التفوق نجاح التحول الذي قاده المدرب لويس إنريكي، بعدما ابتعد النادي عن سياسة الاعتماد على النجوم التي طبعت حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، واتجه نحو بناء فريق يعتمد على الضغط العالي والانضباط التكتيكي وتعدد الحلول الهجومية.



وبات باريس أكثر توازناً بين الدفاع والهجوم، وأكثر قدرة على التحكم بإيقاع المباريات الكبرى، بعدما كانت الأخطاء الفردية والتراجع البدني تكلفه الخروج من المسابقة في مراحل سابقة.



هيمنة أوروبية

ورغم أن الطريق نحو اللقب الثالث توالياً لا يزال طويلاً، فإن سلسلة انتصاراته أمام كبار القارة تؤكد أن الفريق الذي أمضى سنوات يبحث عن مكان بين نخبة أوروبا، أصبح اليوم أحد أبرز المرشحين لفرض هيمنته عليها.

ولم يكن برشلونة سوى أحدث ضحايا فريق المدرب لويس إنريكي، الذي سبق أن أطاح بإنتر ميلان وليفربول وتشلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ ، قبل أن يضيف مانشستر سيتي وبرشلونة إلى قائمة انتصاراته هذا الموسم.



وبدأ باريس سان جرمان كتابة فصل جديد في تاريخه الأوروبي عام 2025، عندما سحق إنتر ميلان 5-0 في المباراة النهائية، محققاً لقبه الأول في دوري الأبطال بأكبر فارق أهداف في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة.

وجاء التتويج بعد مشوار تجاوز خلاله ثلاثة أندية إنجليزية، إذ أطاح بليفربول من ثمن النهائي بركلات الترجيح، ثم تخطى أستون فيلا في ربع النهائي بنتيجة إجمالية 5-4، قبل أن يهزم أرسنال ذهاباً 1-0 وإياباً 2-1 في نصف النهائي.



ولم يتوقف الفريق الفرنسي عند لقبه الأول، بل احتفظ به في موسم 2025-2026، بعدما تغلب على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 إثر التعادل 1-1 في النهائي الذي أقيم في بودابست في مايو الماضي.

وخلال رحلته نحو اللقب الثاني، ألحق باريس هزائم ثقيلة بمنافسيه، أبرزها اكتساح تشلسي 5-2 ذهاباً و3-0 إياباً في ثمن النهائي، قبل أن يهزم ليفربول مرتين بنتيجة واحدة 2-0 في ربع النهائي، ليبلغ المربع الذهبي دون أن تستقبل شباكه أي هدف أمام الفريق الإنجليزي.



وفي نصف النهائي، اجتاز عقبة بايرن ميونيخ بعد فوزه 5-4 ذهاباً وتعادله 1-1 إياباً، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية 6-5، مؤكداً قدرته على التفوق في المواجهات التي تتطلب قوة هجومية وصلابة ذهنية.