إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 30 يوماً

فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً على النجم كريستيانو رونالدو، في قرار وُصف بالمخفف، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب الوطني عقب خلاف مع مدربه جورجي جيزوس في 30 سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته الهيئة الكروية المحلية.

وكان قائد المنتخب البرتغالي قد غادر المعسكر بشكل مفاجئ، قبل أيام من مواجهة الدنمارك ضمن دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يتقدم باعتذاره إلى الجماهير البرتغالية وزملائه في المنتخب، فاتحا الباب أمام عودته إلى صفوف «سيليساو» أوروبا، بعدما أكد أنه سيستأنف مشواره الدولي «بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف التي ستُفرض عليّ».

وكان لاعب النصر السعودي مهددا بالإيقاف لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية، قبل أن تستقر العقوبة النهائية على 30 يوما.