دوري أبطال أوروبا.. قمة الجولة بين الفريقين الأفضل في العالم

تشهد الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى بين فريقين يُعدّان على الأرجح الأفضل في القارة حالياً هما باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني، والثانية بين بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي الوصيف.

بعد بداية موسم متعثرة نسبيا، بدأ باريس سان جرمان، بطل الموسمين الماضيين، في استعادة إيقاعه، وكان فوزه على ستراسبورغ 3-1 السبت بعدما كان متأخراً في النتيجة، السادس تواليا في مختلف المسابقات، ومرة جديدة، أراح مدربه الإسباني لويس أنريكي عددا من عناصره الأساسية.

ولم يكن أي من هذه الانتصارات أكثر إثارة للإعجاب من الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-2 في الجولة الثانية حيث رفع سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة في دوري الأبطال إلى 12 «8 انتصارات و4 تعادلات»، فبات على بعد مباراة واحدة فقط من رقمه القياسي المسجل عام 2013.

ويتصدر سان جرمان المجموعة الموحدة، ويبدو في طريقه لكتابة فصل جديد في تاريخه، كما فاز في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في البطولة، وسجل خمسة أهداف على الأقل في ثلاث منها.

من جانبه، حقق برشلونة 11 فوزا في 11 مباراة هذا الموسم بعدما اكتسح ريال بيتيس 5-2، معادلاً رقماً قياسياً بتسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في تسع مباريات متتالية.

كما سجل برشلونة رقماً قياسياً جديداً في دوري الأبطال بإحراز أربعة أهداف أو أكثر في أربع مباريات متتالية ضمن دور المجموعات أو مرحلة الدوري.

ولا غرابة في أن يملك المدرب الالماني هانزي فليك أفضل معدل تهديفي في المباراة الواحدة «3 أهداف» بين جميع مدربي برشلونة الذين قادوا الفريق في خمس مباريات أو أكثر في دوري الأبطال، لكنه يملك أيضا أسوأ معدل استقبال للأهداف «1.6 هدف في المباراة».

ويعاني برشلونة من سلسلة قياسية بلغت 17 مباراة متتالية من دون الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة، ما يجعل سجله الخالي من الهزائم خارج أرضه في آخر أربع مباريات أوروبية «3 انتصارات وتعادل» مهددا في هذه المواجهة.

ويتقاسم الفريقان نتائج المواجهات الـ 16 السابقة بشكل متكافئ، بواقع ستة انتصارات لكل منهما وأربعة تعادلات.

وبعد فوزه في آخر مواجهتين بينهما، يسعى سان جرمان إلى أن يصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة يهزم برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، لكن النادي الباريسي لم يفز سوى مرة واحدة في آخر أربع مواجهات استضاف فيها برشلونة على ملعب «بارك دي برانس» «تعادل واحد وخسارتان».

ويطمح العملاق البافاري الأربعاء إلى ضرب عصفورين بحجر واحد على ملعبه «أليانز ارينا»: تعويض سقوطه المخيب في فخ التعادل امام مضيفه فيكينغ النروجي «3-3»، ثم الثأر من أرسنال.

وكان النادي اللندني تغلب على بايرن 3-1 على ملعب الامارات في نوفمبر الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة.

ويدخل بايرن المباراة منتشيا بفوز ساحق على لايبزيغ 6-1، فيما عانى المدفعجية للتغلب على نوتنغهام فوريست 1-0. ويتمتع الـ«غانرز» بسجل مميز في هذه المرحلة، إذ لم يتعرضوا سوى لهزيمتين فقط في آخر 32 مباراة لهم ضمن دور المجموعات.

بعد انتصارين كبيرين خارج الديار، سيكون ملعب أنفيلد على موعد مع أمسية أوروبية جديدة ملتهبة عندما يلتقي ليفربول مع ضيفه فياريال الذي يعيش بدوره فترة تصاعد في المستوى.

استعاد ليفربول توازنه بشكل جيد بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام مانشستر سيتي 0-3 في الدوري، حيث تغلب على مضيفيه لاسك النمسوي 6-3 قاريا وبرنتفورد 2-1 محليا.

وساهم الفوزان اللذان حققهما في دوري الأبطال في رفع حصيلته إلى 19 انتصاراً في آخر 22 مباراة «مقابل ثلاث هزائم».

أما فياريال، فدخل مباراته الأخيرة أمام نابولي الإيطالي بعدما خسر سبع مباريات متتالية في دوري الأبطال. إلا أن الفريق قدم عودة رائعة وقلب تأخره إلى فوز 3-1.

ويسعى ريال مدريد الإسباني الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق انتصاره الثالث تواليا عندما يلاقي لايبزيغ الألماني الجريح، وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل.

وحقق النادي الملكي «ريمونتادا» مثيرة أمام روما بقلب تخلفه 1-3 الى فوز 4-3 بتسجيله ثلاثية خلال الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي على الملعب الأولمبي.

ويملك مانشستر سيتي فرصة استعادة التوازن عقب الخسارة القاسية امام سان جرمان «2-4» في الجولة الماضية، وذلك عندما يستضيف أيك اثينا اليوناني الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة إلى إنتر وصيف بطل نسخة الموسم قبل الماضي والساعي الى كسب أولى نقاطه عندما يستضيف شاختار دانييتسك الأوكراني عقب خسارتين متتاليتين.