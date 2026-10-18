أرسنال يطارد الصدارة بفوز ثمين على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

واصل أرسنال ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف نظيف، على ملعب«سيتي جراوند»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وشهدت الجولة ذاتها فوز برايتون على كريستال بالاس بخمسة أهداف دون مقابل، فيما تغلب بورنموث على سندرلاند بهدفين دون رد، وتعادل ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1.