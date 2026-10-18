مارتينيز حارس تشلسي بعد إصابته بكسر في الفك: سأعود خلال أسابيع قليلة

أكد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى تشلسي أنه سيكون جاهزاً للعودة إلى الملاعب في غضون أسابيع قليلة، بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في الفك تعرض له خلال الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الحارس الدولي الأرجنتيني قد نُقل إلى المستشفى عقب اصطدامه بمدافع إيفرتون، جاراد برانثويت، خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة. واحتاج مارتينيز، البالغ 34 عاماً، إلى ثماني دقائق من العلاج على أرض الملعب قبل أن يُنقل خارجه على نقالة. وأوضح الإسباني شابي ألونسو مدرب تشلسي، لاحقاً أن مارتينيز تعرض لارتجاج في المخ.

وكتب مارتينيز، الفائز بمونديال 2022 في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً صورة له من على سرير المستشفى «شكراً للجميع على رسائلكم. لقد سارت العملية بشكل جيد. وأضاف: الأهم هو أننا حققنا الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا. سأعود في غضون أسابيع قليلة».

ومن المقرر أن يحل مايك بيندرز بدلاً من مارتينيز خلال فترة غيابه. وكان الحارس ابن الـ 21 عاماً قد سجل ظهوره الأول في الدوري كبديل في مباراة إيفرتون. انضم بيندرز إلى تشلسي قادماً من جينك البلجيكي في أغسطس 2024، وقضى الموسمين الماضيين معاراً لأندية أخرى، من بينها فترة قضاها في صفوف ستراسبورغ الفرنسي الموسم الماضي.

ويحتل تشلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة متأخراً بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.



