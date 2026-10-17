أستون فيلا يهدي إيمري الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي

احتفل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار ثمين في معقل نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 - 0 ، السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

سجل يوهان مانزامبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بضربة رأس رائعة بعد عرضية متقنة من زميله جواو غوميز.

وواصل أستون فيلا صحوته بعد فوزين وتعادل في آخر ثلاث جولات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويرتقي للمركز الثاني عشر متخلفا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الحادي عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أستون فيلا قبل مباراتين على أرضه أمام فايكنغ النرويجي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم استضافة مانشستر سيتي يوم السبت في الجولة الثامنة من البريميير ليغ.

وحقق إيمري 100 انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 75 انتصارا مع أستون فيلا مقابل 25 فوزا أثناء عمله مديرا فنيا لأرسنال.

ووصل أوناي إيمري لهذا الرقم المميز بعد 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح تاسع أسرع مدرب يحقق هذا الإنجاز، أمامه كلاوديو رانييري 100 انتصار بعد 187 مباراة ثم رافاييل بينيتيز بعد 181 مباراة، وأرسين فينغر بعد 179 مباراة، وميكيل أرتيتا بعد 169 مباراة، والسير أليكس فيرجسون بعد 162 مباراة.

ويحل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الأسبق ثالثا في هذه القائمة التاريخية بعد 159 مباراة أمامه جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد السابق بـ 100 انتصار بعد 142 مباراة، بينما وصل الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسطوري لمانشستر سيتي لهذا الرقم المميز بعد 134 مباراة قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.