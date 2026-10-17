برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية ويواصل الانطلاقة المثالية

واصل فريق برشلونة تحقيق انتصاراته هذا الموسم على مستوى جميع البطولات، ليحقق فوزا كبيرا على مضيفه ريال بيتيس السبت، بنتيجة 5 / 2، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لامين يامال هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 10، ثم تعادل فالنتين جوميز لبيتيس في الدقيقة 27، ثم أعاد رودري التقدم لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 41، وسجل البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 قلص المغربي عبدالصمد الزلزولي الفارق بهدف ثان لبيتيس، ثم عاد برشلونة للتفوق من جديد بهدف رابع في الدقيقة 62 عن طريق إيريك جارسيا، وسجل داني أولمو الخامس في الدقيقة 81، بعدما لعب ريال بيتيس بنقص عددي منذ الدقيقة 54 لطرد لاعبه فاكوندو بيرنال.

ووصل برشلونة للنقطة 27 بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري، أما ريال بيتيس فلديه 19 نقطة في المركز الرابع.