بايرن يقفز لقمة الدوري الألماني بسداسية لايبزيغ

استغل فريق بايرن ميونيخ سقوط غريمه بوروسيا دورتموند في فخ التعادل السبت، مع يونيون برلين، ليحقق فوزا عريضا على لايبزيغ 6 - 1 ويقفز إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق حامل اللقب انتصارا مدويا، مستغلا تألق لاعبه الكولومبي لويس دياز الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، ليحصد بايرن فوزا مقنعا، قبل أيام من مواجهة على ملعبه ضد أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

أحرز دياز هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 12، ثم أضاف أليكساندر بافلوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 26، وسجل الفرنسي مايكل أوليسيه الثالث بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 47 عاد لويز ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه، ثم أضاف هاري كين هدفا خامسا لبايرن بعد 5 دقائق، واختتم دياز السداسية وأكمل الهاتريك في الدقيقة 69، بينما جاء هدف لايبزيغ الوحيد عن طريق قأندريا ماكسيموفيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

رفع بايرن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، أما لايبزيغ فلديه 9 نقاط في المركز السابع.