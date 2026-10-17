ليفربول يفلت من كمين برينتفورد وفولهام يحقق انتصاره الأول

قلب ليفربول تأخره إلى فوز ثمين خارج الأرض على برينتفورد بنتيجة 2 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم برينتفورد بهدف في الدقيقة 44 سجله كيني لويس بوتر بضربة رأس قوية بعد عرضية متقنة من زميله إيجور تياجو.

لكن أصحاب الأرض دفعوا ثمناً غالياً لتهور الأوكراني يهور يارموليك بالاعتداء بدون كرة على الفرنسي جيريمي جاكيه، مدافع ليفربول، ليقرر الحكم طرد لاعب برينتفورد في الدقيقة (45+8).

واستغل ليفربول النقص العددي في صفوف منافسه بالشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف فيكتور مونيوز في الدقيقة 62 بعد بينية متقنة من فلوريان فيرتز.

وسجل ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعد عرضية من أليكسيس ماك أليستر وتمهيد من الفرنسي برادلي باركولا، الذي أهدر العديد من الفرص.

وأكمل برينتفورد اللقاء بتسعة لاعبين بعد بطاقة حمراء ثانية للاعبه فيتالي جانيلت في الدقيقة 92.

وقفز ليفربول للمركز الخامس برصيد 12 نقطة متخطياً برينتفورد الذي تراجع للمركز السادس بعدما تجمّد رصيده عند 10 نقاط عقب خسارته الأولى هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز فولهام على ضيفه هال سيتي بنتيجة 1 - 0، ليحقق الفريق اللندني فوزه الأول في الدوري هذا الموسم.

سجل النيجيري أليكس إيوبي هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 33 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وحافظ أصحاب الأرض على الفوز الثمين رغم النقص العددي في الدقائق الأخيرة بعد طرد ريان سيسينيون في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة، يرفع فولهام بقيادة مديره الفني الإسباني ألفارو أربيلوا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر، ليترك مؤخرة الترتيب، بينما تواصل نزيف هال سيتي بخسارتين وتعادل في آخر خمس جولات بعد فوزين في أول جولتين.

وتجمّد رصيد هال عند 9 نقاط في المركز التاسع.