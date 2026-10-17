هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على إبسويتش

سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز صعب على أرضه أمام إبسويتش تاون بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

تقدم أصحاب الأرض بهدف فيل فودين في الدقيقة 19، ورد إبسويتش بهدف دايزن مايدا في الدقيقة 21، قبل أن يسجل هالاند ثنائية في الدقيقتين 34 و69 من المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقلص زيان فليمينغ الفارق بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

و حافظ سيتي بهذا الفوز على سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز سابع على التوالي، ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، ليوسع الفارق مؤقتا إلى 6 نقاط مع حامل اللقب، أرسنال، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط ليبقى في المركز العاشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي قبل أن يستضيف أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم الخروج لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري.

أما إبسويتش تاون سيلعب على أرضه أمام نوتنغهام فورست في افتتاح منافسات الجولة الثامنة، يوم الجمعة.