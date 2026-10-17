ريو فرديناند في مرمى الانتقادات بسبب «التنمر»

أثار ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخل في مشادة كلامية مع سعيد تي في، أحد صناع المحتوى المرتبطين بالنادي، في نقاش تصاعدت حدته عقب تبادل تعليقات شخصية، اعتبرها بعض المشجعين سخرية من وزن المؤثر.

وبدأت الأزمة عندما دعا سعيد فرديناند إلى توجيه انتقاداته إلى إدارة مانشستر يونايتد، بدلاً من الانشغال بالتعليقات العامة حول النادي، ليرد المدافع السابق بعبارة ساخرة أثارت ردود فعل غاضبة، ودفعت بعض المشجعين إلى وصف تصرفه بأنه «مخزٍ» و«عار».

وأوضحت صحيفة «ذا ميرور»، إلى أن الخلاف جاء بعدما نشر فرديناند صورة جمعته بمايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، وأرفقها بتصريح للأخير قال فيه: «الأمر لا يتعلق بي، مانشستر يونايتد أكبر بكثير من أي فرد، أكبر مني، وأكبر من أي لاعب أو أي شخص آخر يعمل في النادي».

ولم يتضح على وجه الدقة الشخص أو الجهة التي استهدفتها الرسالة، لكن بعض المتابعين ربطوا النقاش بالانتقادات التي وجهها ليساندرو مارتينيز إلى الهيكل الإداري للنادي، عقب حديثه عن افتقار الفريق إلى القوة الكافية.

ورد سعيد على منشور فرديناند قائلاً: «توقف عن الثرثرة وانتقد أصحاب المكان»، في إشارة إلى ضرورة توجيه الانتقادات إلى المسؤولين عن إدارة النادي.

ولكن رد فرديناند نقل النقاش إلى منحى شخصي، بعدما كتب له تعليقاً ساخراً بشأن تنفسه بصعوبة أثناء الكتابة، وهو ما اعتبره متابعون استهزاءً بوزنه، وأثار اتهامات للنجم السابق بالتنمر على أساس المظهر الجسدي.

ولم يتأخر رد سعيد، الذي وصف تصرف فرديناند بأنه غريب، معتبراً أن اللجوء إلى الإهانات الشخصية يعكس ضعف الموقف، وكتب أن ما حدث «يكشف الكثير عن شخصية الرجل».

وواصل صانع المحتوى هجومه عبر مقطع فيديو نشره تحت عنوان «فضح ريو فرديناند»، انتقد خلاله أسلوب اللاعب السابق في التعامل مع الخلافات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال سعيد، إن فرديناند شخصية عامة تحظى باحترام الكثيرين، ويتابعه أطفال ومشجعون حول العالم، ولذلك ينبغي أن يكون أكثر حرصاً في اختيار كلماته وطريقة تفاعله مع الآخرين.

وأضاف أن تصرفه يثير الإحراج، متسائلاً عن مدى انسجام هذه التعليقات مع الصورة التي يتمتع بها نجم مانشستر يونايتد السابق لدى جماهير كرة القدم.

وأشار سعيد أيضاً إلى أنه اعتاد التعرض للإساءات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإساءات العنصرية، مؤكداً أن انتقاده لفرديناند كان يهدف إلى محاسبته على أسلوبه، لكنه فوجئ بالرد الشخصي الذي تلقاه.

وأشعلت المشادة انقساماً بين جماهير كرة القدم، خصوصاً مشجعي مانشستر يونايتد، إذ انتقد فريق من المتابعين تصرف فرديناند، ورأى أنه تجاوز حدود الاختلاف في الرأي باللجوء إلى تعليق يتعلق بالمظهر الجسدي.

وكتب أحد المشجعين أن ما حدث يمثل أداءً مخيباً للآمال من النجم السابق، فيما وصفه آخر بأنه «عار مطلق»، معتبراً أن اللجوء إلى هذا النوع من التعليقات غير مقبول.

وفي المقابل، دافع مشجعون آخرون عن فرديناند، معتبرين أن سعيد بدأ الاستفزاز بتعليقه على منشوره، وأن من حق اللاعب السابق الرد على الانتقادات الموجهة إليه.

وكتب أحد المدافعين عن فرديناند أن من يوجه إلى شخص بالغ عبارة تطالبه بالتوقف عن الثرثرة لا ينبغي أن يستغرب تلقي رد قاسٍ، فيما رأى آخرون أن المؤثر بالغ في انتقاداته، وأن رد النجم السابق جاء في سياق سجال متبادل.

وبين الاتهامات بالتنمر والدفاع عن حق الشخصيات العامة في الرد على منتقديها، تحوّل الخلاف إلى نقاش أوسع حول حدود السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية التي يتحملها نجوم الرياضة والمؤثرون عند مخاطبة جماهير واسعة، تضم فئات عمرية مختلفة.

ولم يعد الجدل مقتصراً على مضمون الانتقادات الموجهة إلى إدارة مانشستر يونايتد، بل امتد إلى الطريقة التي اختار بها الطرفان التعبير عن موقفيهما، في مشادة أعادت تسليط الضوء على العلاقة المتوترة أحياناً بين نجوم الكرة السابقين وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية.