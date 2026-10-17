العمر مجرد رقم.. إثارة في كأس العالم لفوق 80 عاماً

توج المنتخب الألماني لكرة القدم لفئة فوق 80 عاماً بلقب النسخة الأولى من كأس العالم لهذه الفئة العمرية، التي أقيمت في أستراليا، وذكر الفريق أن هذا الإنجاز يتجاوز حدود كرة القدم.

وقال مايكل راتش، لاعب فريق هيرتا برلين،: «يتعين علينا ضمان مشاركة المزيد من كبار السن في الأنشطة الرياضية».

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية، التي أقيمت في كليفلاند بولاية كوينزلاند، بمشاركة خمسة فرق، ضم كل منها ثمانية لاعبين، وأقيمت المباريات على ملعب صغير على مدار شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة.

وقال راتش: «وجوهنا جميعاً محمرة وأصبنا بحروق الشمس، لكن ذلك لا يقلل من فرحتنا».

وكان المنتخب الألماني بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الياباني 3 / 1، بعدما تغلب عليه أيضاً بنتيجة 2 / 1 في دور المجموعات.

وأوضح راتش، الذي سجل هدف الفوز في مباراة دور المجموعات أمام اليابان، أن المنتخب الياباني يمتلك دورياً خاصاً للاعبين الأكبر سناً، مضيفاً أن المنتخب الألماني اضطر إلى اللجوء إلى «أساليب تكتيكية» لحسم المواجهة لصالحه.

ويستعد المنتخب الألماني لفئة فوق 80 عاماً للمشاركة في بطولة أوروبا العام المقبل، كما يخطط لخوض عدد من المباريات الدولية الودية.

وعلى صعيد منافسات فئة فوق 75 عاماً، أحرزت ألمانيا اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما بلغ الفريقان الألمانيان المباراة النهائية.

لكن منتخب ويلز حرم ألمانيا من حصد الألقاب الثلاثة، بعدما تغلب على أحد الفريقين الألمانيين في الدور قبل النهائي، ثم فاز على الفريق الآخر 1 / صفر في نهائي فئة فوق 70 عاماً.