أوروغواي تنقل البطاقات الملونة إلى عالم التكنولوجيا (فيديو)

بدأ حكام مباريات كرة القدم في أوروغواي تجربة نظام إلكتروني مبتكر يتيح للحكام إشهار البطاقات الصفراء والحمراء رقمياً.

وعوضاً عن الاستعانة بالبطاقات البلاستيكية التقليدية المعتادة، يعتمد الحكام الآن على جهاز إلكتروني ذكي شبيه بالهاتف المحمول لتوجيه الإنذارات.

وأجريت التجربة الأولية خلال مباراة كأس أوروغواي بين فريقي «ناسيونال» وضيفه «رينتيستاس»، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة 3-0.

وكان من المقرر في البداية اختبار النظام نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال مباراة «ديفينسور سبورتينغ» و«بلازا كولونيا» ضمن منافسات كأس أوروغواي، إلا أن حكم اللقاء تعذر عليه استخدام الجهاز بسبب ضعف الإضاءة، ما جعل التمييز بين الألوان أمراً معقداً.

وخلال التجربة التي أجريت الجمعة، ظهرت شكاوى مماثلة للسبب ذاته، حيث واجه الحاضرون مجدداً صعوبة في التمييز بين الألوان الظاهرة على الشاشة.

ويتكون هذا الجهاز الإلكتروني من زرين، أحدهما لإشهار البطاقة الصفراء والآخر للبطاقة الحمراء.

ويقوم الجهاز بتسجيل الإنذارات وحالات الطرد والتغييرات وغيرها من أحداث اللقاء تلقائياً، ثم يرسلها مباشرة إلى نظام «كوميت» (COMET)، وهي المنصة الرقمية التي يعتمدها اتحاد أوروغواي لكرة القدم (AUF) لإدارة هذه البيانات وتسجيلها لحظة بلحظة.

وحسب وسائل إعلام محلية حتى الآن، لا يزال نظام البطاقات الرقمية في مرحلة الاختبار والتجريب، حيث أدرجت مسألة «وضوح الرؤية» كواحدة من أبرز النقاط التي تتطلب التحسين والتطوير.