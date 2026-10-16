محمد صلاح يدخل تاريخ المسابقات الأوروبية بإنجاز جديد

واصل المصري محمد صلاح تدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الأوروبية عقب تحقيقه إنجازاً جديداً بقميص طرابزون سبور التركي خلال الفوز على كوبس الفنلندي 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفرض صلاح نفسه نجماً للمواجهة التي أقيمت أمس الخميس لحساب الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما ساهم بشكل مباشر في هدفين، حيث صنع الهدف الأول لزميله النيجيري بول أونواتشو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود بنفسه لتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

ووفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح «الملك المصري» ثالث لاعب في تاريخ اللعبة ينجح في التسجيل والصناعة معاً في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي الثلاث للأندية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي)، لينضم بذلك إلى الثنائي الألماني ماريو غوتزه والهولندي كودي جاكبو.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي المسيرة القارية الحافلة للنجم المصري، إذ سبق له التسجيل والصناعة في البطولات الأوروبية خلال تجاربه السابقة مع أندية بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما، وليفربول، قبل أن يستكمل الثلاثية القارية ببصمته السريعة مع طرابزون سبور الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.