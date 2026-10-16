لاعب جامايكي يبتكر طريقة غريبة لتنفيذ ركلة جزاء.. ويدفع الثمن (فيديو)

شهدت بطولة كأس الكاريبي لكرة القدم واقعة فريدة من نوعها في كيفية تنفيذ ركلات الجزاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريق ماونت بليزانت الجامايكي بنظيره كلوب ساندو من ترينيداد وتوباغو.

وظهر الجامايكي تريفون ريد، جناح نادي «ماونت بليزانت»، وهو يركض في بطء شديد وبشكل أشبه بالحركة البطيئة أثناء تقدمه لتنفيذ ركلة جزاء خلال مواجهة فريقه ضد «كلوب ساندو» مساء الخميس.

وكان الفريق الجامايكي قد تقدم مسبقاً بهدف سجله اللاعب وارنر براون، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 35 إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

لكن الركض الاستثنائي والبطيء أتى بنتائج كارثية، إذ عجز ريد تماماً عن توليد أي قوة في تسديدته التي جاءت ضعيفة ومركزة في منتصف المرمى، ما جعل مهمة حارس «كلوب ساندو»، تيرشورن راغو، سهلة للغاية في التصدي للكرة.

وجاءت هذه الركلة الضائعة لتضاعف أحزان فريق ماونت بليزانت، الذي فرط في التقدم، بعدما نجح دانييل ديفيد في تعديل النتيجة لصالح «كلوب ساندو» بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، في انتظار مباراة الإياب المقرر إجراؤها على الملعب الوطني في جامايكا الثلاثاء المقبل.

وأثار مقطع الفيديو الخاص بركلة الجزاء الضائعة - حسب الصن - موجة سخرية واسعة النطاق على منصة «إكس»، حيث سخر أحد المتابعين قائلاً: «توقف عما تفعله وشاهد ركلة الجزاء الخيالية هذه من كأس الكاريبي؟»، بينما اقترح معلق آخر أن يدخل ريد موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب طول مدة الركض، كاتباً: «بالتأكيد هذه أطول ركلة جزاء في التاريخ، ادعموني يا موسوعة غينيس».