كاسانو: كان ينبغي أن أدخل السجن بسبب سلوكي في مدريد

فتح الإيطالي أنطونيو كاسانو، نجم ريال مدريد السابق، النار على البرتغالي جوزيه مورينيو، وانتقد مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، معترفاً في الوقت نفسه بأنه أضاع فرصة استثنائية لصناعة مسيرة أسطورية بسبب سلوكه غير المنضبط خلال تجربته مع النادي الملكي.

وفي مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية، تحدث كاسانو، البالغ 44 عاماً، عن ذكرياته مع ريال مدريد خلال حقبة «الغالاكتيكوس»، مستعيداً أيامه إلى جانب رونالدو نازاريو وزين الدين زيدان وغوتي، ومقراً بأن موهبته الكبيرة لم تكن مصحوبة بالإرادة والالتزام الكافيين.

وقال عن تجربته في مدريد: كان ينبغي أن أدخل السجن بسبب سلوكي، فقد كان فظيعاً، وكنت أحب الطعام والخروج، ولم أكن أتدرب كما يجب، كما كنت أعاني من زيادة في الوزن بنحو عشرة كيلوغرامات، وكل ذلك كان خطأي.

وأضاف: «كنت أملك موهبة كبيرة وإرادة ضعيفة، ولم تكن لدي الإرادة لتناول كميات أقل من الطعام والعمل أكثر، لكنني كنت سعيداً بطريقتي الخاصة».

ورغم اعترافه بإهدار فرصته مع ريال مدريد، أكد كاسانو أن اللعب للنادي الملكي كان شرفاً كبيراً، مشيراً إلى أن النضج الذي اكتسبه لاحقاً كان سيمنحه القدرة على الاستمرار مع الفريق سنوات طويلة.

كما وصف فابيو كابيلو بأنه أهم مدرب في مسيرته، معترفاً بأنه لم يعامله بالشكل اللائق، بسبب افتقاره إلى الانضباط واحترام متطلبات الاحتراف، ووجه انتقادات حادة إلى مورينيو، معتبراً أن فلسفته الكروية أصبحت قديمة، وأنه يهتم بالحديث أكثر من اهتمامه بأسلوب اللعب.

وقال: مورينيو لا يحب لعب كرة القدم، بل يحب الكلام فقط، ومن غير المعقول أن يتعاقد ريال مدريد، أعظم فريق في التاريخ، معه، ولا أفهم كيف اختاره فلورنتينو بيريز.

وأضاف أن الألقاب ليست المعيار الوحيد للحكم على المدربين، مؤكداً أن ما يهمه هو الأداء داخل الملعب، وأن مسيرة مورينيو لم تترك إرثاً كروياً يتناسب مع حجم الجدل الذي يثيره.

وفي المقابل، أشاد بجيان بييرو غاسبريني، مدرب روما، ومنح ريال مدريد فرصة تبلغ 80 % للفوز بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين، لكنه دعا النادي الإسباني إلى تبني أسلوب هجومي أكثر وضوحاً، على غرار برشلونة بقيادة هانزي فليك، بدلاً من الاعتماد على القدرات الفردية لنجومه.

ولم يسلم فينيسيوس من انتقادات النجم الإيطالي، الذي قلل من مكانته مقارنة بمواطنه رودريغو، وقال: فينيسيوس لاعب جيد فحسب، وأعتقد أن رودريغو أفضل منه بكثير، وصحيح أنه يسجل الأهداف، لكنه ليس نجماً خارقاً، وأرى أن رودريغو يستحق اللعب أساسياً عندما يكون جاهزاً.

كما أشاد كاسانو بالأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً إياه بالأفضل في تاريخ كرة القدم، وأكد أن رونالدو نازاريو كان مهاجماً استثنائياً لم يشاهد مثله، فيما اعتبر أن غوتي امتلك موهبة أكبر مما أظهره خلال مسيرته.

ورغم ندمه على بعض قرارات الماضي، أكد كاسانو أنه لا يشعر بالمرارة، قائلاً إنه لعب لروما والمنتخب الإيطالي ووصل إلى ريال مدريد، وهو ما يجعله راضياً عما حققه، حتى لو كان قادراً على تقديم المزيد.