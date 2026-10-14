صنع في الإمارات.. ميسي يضيف إلى أسطوله البحري يختاً فاخراً

ضم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أسطوله البحري «ميم أوشن» يختاً فاخراً من طراز «ULTIMA 88»، تبلغ قيمته 10.4 ملايين دولار، ويجري بناؤه في أحواض شركة «سانريف» في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً بإمارة رأس الخيمة، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتنامي لدولة الإمارات في قطاع صناعة اليخوت الفاخرة والصناعات البحرية، بتصميم يجمع بين الخصوصية والمساحات الواسعة والأنشطة البحرية، ومن المقرر أن ينضم بعد اكتماله إلى أسطوله المتمركز في جزر البليار الإسبانية.

وأوضحت الشركة المصنعة، أن اليخت لا يزال قيد الإنشاء، حيث يبلغ طول اليخت نحو 26.8 متراً، ويعمل بوساطة محركين، تبلغ قوة كل منهما 1000 حصان، أي بقوة إجمالية تصل إلى 2000 حصان.

ويجمع تصميم اليخت بين المساحات الداخلية الواسعة والمناطق الخارجية المخصصة للاسترخاء والأنشطة البحرية، ويضم أربع مقصورات للضيوف، وجناحاً رئيسياً يمتد على كامل عرض اليخت، إضافة إلى مساحة «أوشن لاونج» التي تتيح الاقتراب أكثر من سطح المياه.

كما سيضم اليخت مرآباً مخصصاً للدراجات المائية، بما يتيح الوصول بسهولة إلى معدات الرياضات المائية. وسيحتوي اليخت أيضاً على مساحات خارجية واسعة للاسترخاء، إلى جانب سطح علوي كبير، يوفر مساحة للترفيه واللياقة البدنية وقضاء الوقت في الهواء الطلق.

ورحبت الشركة المصنعة لليخت بميسي بعبارة: «أهلاً بك في عائلة سانريف». وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي فرانسيس لاب: إن قرار ميسي بالانضمام إلى العلامة التجارية يعكس رؤية الشركة التي تعتبر أن الفخامة باتت ترتبط بشكل متزايد بالخصوصية والتحكم في كيفية قضاء الأشخاص لأوقاتهم.

بدوره، قال ميسي: «إنه لمن دواعي سروري الحقيقي الانضمام إلى عائلة سانريف، لطالما أحببت وعائلتي قضاء الوقت في البحر كلما أتيحت لنا الفرصة». يذكر أن، الأسطورة الأرجنتينية ميسي اعتاد قضاء الوقت في البحر برفقة عائلته، من المقرر أن يوفر اليخت أوقاتاً أكثر خصوصية له مع عائلته وأسرته الصغيرة وقضاء أيام رائعة بعيداً عن اليابسة.