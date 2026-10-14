56 مليون يورو قيمة موهبة «بورتو»

كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، عن قائمة تضم أغلى 100 لاعب كرة قدم تحت 20 عاماً، ممن ينشطون خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفقاً للقيم التقديرية لانتقالاتهم المستندة إلى نموذج إحصائي، تصدرها البولندي أوسكار بيتوسزيفسكي، لاعب بورتو البرتغالي، بقيمة بلغت 56 مليون يورو، رغم تعرضه لإصابة أخيراً.

وجاءت القائمة، لتسلط الضوء على أبرز المواهب الشابة في مختلف أنحاء العالم، ممن لم ينتقلوا بعد إلى أندية تنشط في الدوريات الخمسة الكبرى، وتحديداً في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة.

واحتل جورثي موكيو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، المركز الثاني، فيما حل ماتيوس ماني، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ثالثاً، ليؤكد الثلاثي حضوره ضمن أبرز الأسماء الشابة المرشحة لارتفاع قيمتها السوقية في سوق الانتقالات المقبلة.

وضمت قائمة العشرة الأوائل مواهب تمثل مدارس كروية مختلفة، من بينها البرازيلي ألفارو مونتورو، وقادر ميتي لاعب الهلال السعودي، والأوكراني لوكا ميريليس، والبلجيكي ميهايلو تسفيتكوفيتش، في انعكاس لاتساع نطاق اكتشاف المواهب الشابة وتنوع مصادرها حول العالم.

وأظهر التصنيف تنوعاً جغرافياً لافتاً، بتمثيل ما لا يقل عن 24 دورياً ضمن قائمة اللاعبين المئة، مع تسجيل الدوري الأمريكي لكرة القدم أعلى حضور بين المسابقات، بواقع 13 لاعباً، ما يعكس اتساع قاعدة المواهب الشابة التي تحظى بتقديرات مرتفعة خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويعتمد المرصد على نموذج إحصائي لتقدير القيمة الانتقالية للاعبين، لا يقتصر على تقييم وضعهم الحالي، بل يتيح أيضاً بناء سيناريوهات لتقدير تطور قيمتهم المحتملة مستقبلاً، ويستخدم هذا النهج في مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بصناعة كرة القدم، تشمل مفاوضات الانتقالات وتجديد العقود والإعارات وبنود فسخ العقود، إلى جانب النزاعات والتقارير المالية وعمليات بيع وشراء الأندية والتأمين والائتمان.

وتعكس هذه التقديرات القيمة الانتقالية المحتملة للاعبين وفق النموذج الإحصائي المعتمد، ولا تمثل بالضرورة أسعاراً نهائية أو مبالغ مؤكدة يمكن أن تحسم بها صفقات انتقالهم.