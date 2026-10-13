إنريكي: مانشستر سيتي يستحق ألقابه بالفعل

دافع المدرب الإسباني لباريس سان جرمان الفرنسي، لويس إنريكي، عن مانشستر سيتي الإنجليزي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا غداَ، معتبراً أنه «يستحق ألقابه» التي أحرزها خلال تلك الفترة. وقال إنريكي: آمل أن تنتهي الأمور بشكل جيد بالنسبة لمانشستر سيتي، لأني أعتقد أن ما قدمه خلال تلك السنوات على أرض الملعب كان مذهلاً، الألقاب التي نفوز بها على أرض الملعب تبقى هناك، إنهم يستحقون بالفعل الفوز بها، هذا هو شعوري.

كما قلل المدرب الإسباني من أهمية هذه المواجهة، مذكرا بأن الموسم الأوروبي سيتحدد فعليا اعتبارا من الربيع وليس في الخريف.

وأوضح: النتيجة لا علاقة لها بما سيحدث في المستقبل، يناير الشهر الذي يمكن فيه رؤية المستوى الحقيقي للفريق، بعد خمسة أو ستة أشهر، يصبح الأمر مختلفا تماماً تتغير الكثير من الفريق، لكنها مباراة مثيرة للاهتمام في هذا التوقيت، ومن الممتع مشاهدتها، كما أنها تشكل حافزا لنا لمحاولة اللعب مجددا بالمستوى الذي نريده.