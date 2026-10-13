مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. قمة أوروبية مرتقبة على ملعب الاتحاد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية غداً الأربعاء إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، والذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، في لقاء يجمع فريقين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بورتو البرتغالي 2-0 خارج أرضه، فيما يخوض باريس سان جيرمان، حامل لقب النسختين الماضيتين، اللقاء بعد فوزه على سلوفان براتيسلافا 6-1 في الجولة الأولى.

ويعول مانشستر سيتي على مجموعة من أبرز لاعبيه، يتقدمهم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، إلى جانب فيل فودين، وجيريمي دوكو، وبرناردو سيلفا، فيما يضم باريس سان جيرمان كلاً من عثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفيتينيا، وأشرف حكيمي، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية إيجابية على الصعيدين المحلي والقاري، إذ حقق مانشستر سيتي ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بينما يواصل باريس سان جيرمان انطلاقته القوية هذا الموسم. وعلى صعيد المواجهات المباشرة في دوري أبطال أوروبا، التقى الفريقان 7 مرات، حقق خلالها مانشستر سيتي أربعة انتصارات، مقابل فوزين لباريس سان جيرمان، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي 4-2 في مرحلة الدوري من نسخة 2024-2025.

وأكد إنزو ماريسكا، أن فريقه يحتاج إلى المباراة المثالية من أجل تجاوز باريس سان جيرمان، مشدداً على أهمية دعم جماهير ملعب الاتحاد أمام حامل اللقب، وتكتسب المباراة أهمية خاصة، نظراً لقيمة الفريقين الفنية، وسعي كل منهما إلى تعزيز رصيده في مرحلة الدوري مبكراً، بما يدعم فرصه في المنافسة على المراكز الأولى والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.